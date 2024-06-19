李龍基未婚妻王青霞判囚　案情揭申人才計劃不果　在港非法受僱

藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）今（19日）於沙田裁判法院承認逾期居留、使用虛假航空學院畢業證書等罪，遭判囚25個月。案情披露，王早於2019年申請「輸入內地人才計劃」，並向入境處提交虛假畢業證書，但處方未有接納申請，並去信王要求提供更多資料，申請最終不成功。及後王再以訪客身分來港，並兩度逾期居留，其中一次更是非法留港逾3年。入境處今年展開調查後拘捕王，從而揭發王曾在逾期居留時，非法受僱柯士甸學校，該校老師稱王任教中文科、書法等，但至2023年農曆新年便沒在學校出現。



王青霞（36歲）今承認5罪，包括2項違反逗留條件、1項使用虛假文書、1項向根據或為執行入境條例第II部而合法行事的入境事務主任作出虛假申述、1項在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作。

李龍基與王青霞(Chris)早前接受《香港01》獨家專訪後，Chris的身世背景引起外界關注，並引起公眾談論。（資料圖片）

於2019年申請「輸入內地人才計劃」 因欠充分資料 申請不成功

案情指，王於2019年10月向入境處申請「輸入內地人才計劃」，並提交了3張報稱是美國航空訓練學院發出的畢業證書作為證明文件。處方並未接納申請，但曾去信王要求她提交進一步資料，由於缺乏充分資料，王的申請並不成功。

及至2020年2月，王經內地通行證以訪客身分來港，原只獲准逗留7日，但她在限期後仍繼續留港。直到2023年3月中，王持中國護照在香港國際機場出境，並向當局謊稱她數天前才經港珠澳大橋來港。王於上述時段逾期留港超過3年。

李龍基今到沙田裁判法院時仍面有笑容。（梁碧玲攝影）

曾兩度以內地通行證入境後逾期居留 第二次逾期居留時 非法受僱柯士甸學校

2023年4月，王再經內地通行證以訪客身分來港，但又再次逾期留港9.5個月，直至2024年2月，入境處展開調查，並上門拘捕王。王當場承認，她於2023年以訪客身分來港後逾期留港。王之後與入境處進行錄影會面，並在警誡下承認兩度逾期居留，以及曾於2023年3月在香港機場被截查時，為趕飛機而向當局謊稱她數天前才來港。王亦承認曾向入境處申請「輸入內地人才計劃」，並提交涉案虛假證書。

入境處調查後，進一步發現王於2022年逾期居留，期間非法受僱柯士甸學校，該校兩名教師表示，王任教中文科，會教學生做手工，並會負責校內裝飾及學生評價，星期六則會教書法；王亦有自己的辦公室，門外設有「Manager Chris Wong」的門牌。但至2023年農曆新年前後，王便再沒在學校出現。

案件編號：STCC688/2024