登革熱｜港現2宗本地個案　亞美州個案上升　醫生籲外遊做好防蚊

衞生防護中心早前公布，一名54歲女子確診登革熱為今年本港錄得的第二宗本地個案。衞生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基今早（20日）在電台節目表示，近日香港多雨，呼籲市民留意家中積水，又指亞洲部份國家及美洲個案顯著上升，提醒市民外遊時應做足預防措施。



中心進一步調查發現，病人在香港國際機場超級一號貨站的一間公司工作。 (香港空運貨站網頁圖片)

衞生防護中心提醒多雨天氣注意清除積水

衞生防護中心早前公布，一名有長期病患的54歲女子確診登革熱，為今年本港錄得的第二宗本地個案。衞生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基今早在港台節目《千禧年代》表示，經調查後，由於該病人潛伏期內絕大部份時間均處於香港，相信屬本地個案，故加強防蚊及滅蚊工作，特別在病人的住所、工作地點等。

衞生防護中心指，本地常見的白紋伊蚊亦為傳播途徑之一，加上近日香港多雨，呼籲市民留意家中積水。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

被問及病人工作地點在機場會否由外地病媒蚊有關，他解釋在本地常見的白紋伊蚊亦為傳播途徑之一，加上近日香港多雨，呼籲市民留意家中積水。他舉例，下雨後，如家中有露台，應留意清除積水；屋內如有花瓶須定期換水，建議不要用底盤；儲水器皿要緊蓋，用完的樽應放在有蓋垃圾桶內，避免家具成為繁殖病媒體蚊溫床。

衞生防護中心早前公布，一名54歲女子確診登革熱為今年本港錄得的第二宗本地個案。（資料圖片）

泰國、印尼、新加坡以及美洲的登革熱個案顯著增加

另外，他指出今年如泰國、印尼、新加坡以及美洲的登革熱個案顯著增加，美洲錄得個案月800萬宗達歷史新高，提醒市民外遊時應穿淺色長袖衣服、避免使用有香味的護膚品及塗昆蟲驅避劑。

對於近日有兒童感染甲型流感死亡，他表示個案仍在調查中，又指流感的活躍程度在本周下降，相信流感季節接近尾聲，並提醒市民繼續參與下年度的疫苗接種計劃。