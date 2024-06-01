流感高峰期｜流行病毒株改變　葉柏強料6月仍有嚴重流感爆發

流感高峰期持續，港大兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強在電台節目表示，冬季節性流感本應在4月份開始減弱，惟受流行的病毒株改變影響，至今未有緩和，預計流感高峰期會進一步延長，「可能維持到6月份，仍然會有嚴重的流感爆發。」



本港自1月踏入流感高峰期，葉柏強今日(1日)在電台節目《香港家書》中表示，今年年初最流行的流感病毒是H3甲型流感病毒，惟4月開始，流感個案非但沒有減少，更發生愈來愈多重症出現，而流行病毒株更由H3，轉為佔了8成以上的H1甲型流感病毒。

他續指，由於流行的病毒株改變，預計流感高峰期會進一步延長，可能維持到6月，仍然會有嚴重的流感爆發。他續指，感染流感而出現嚴重併發症的風險好高，有可能出現肺炎、肺積水、敗血病，甚至急性壞死性腦炎等嚴重情況，而單計早前幾個月，已有20多宗兒童嚴重個案及4名小朋友死亡，當中絕大部份都沒有接種流感疫苗。

葉柏強。（資料圖片/黃文軒攝）

身兼兒童事務委員會委員的葉柏強在另一電台節目《政經星期六》就《強制舉報虐待兒童條例草案》表示，期望立法會能於今年通過條例，並於2026年正式執行，為各界提供清晰指引。他又認為，業界毋須就方案過份擔心，相信只要作出專業和合理的判斷，與指引中鼓勵保護兒童的精神沒有衝突，便不會受到檢控。