流感｜律敦治醫院内科男病房3長者病人確診甲型流感　正隔離治療

醫院管理局今日（21日）公布，律敦治及鄧肇堅醫院其中一個内科男病房，自本月13日起，先後有3名年齡介乎61至90歲的病人，出現發燒及呼吸道感染徵狀，經病毒測試後，均對甲型流感病毒呈陽性反應，現時病人情況穩定，正接受隔離治療。院方表示，已根據既定指引加強感染控制措施，會繼續緊密監察該病房其他病人的健康情況，並已將個案呈報醫管局總辦事處及衞生防護中心作跟進。



醫管局今日公布，律敦治及鄧肇堅醫院有3名年齡介乎61至90歲的病人，確診感染甲型流感。（資料圖片）