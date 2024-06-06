流感｜16歲男童確診甲流併發休克　情況嚴重　潛伏期曾到內地

衞生防護中心今日（6日）公布，一名16歳男童本周二（4日）開始發燒和喉嚨痛，翌日到大埔那打素醫院急症室求醫，並留院治療，經化驗呼吸道樣本後證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，甲型流感併發休克，病人現時情況嚴重。

防護中心的初步調查顯示，男童未有接種流感疫苗，潛伏期內曾到訪內地。



衞生防護中心今日（6日）公布，一名過往健康良好16歲男童昨日到大埔那打素醫院求醫，被確診甲型流感併發休克，現時情況嚴重。（資料圖片）

衞生防護中心正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好16歲男童，他本周二（4日）起發燒和喉嚨痛，昨日（5日）被帶到大埔那打素醫院急症室求醫，同日入院。其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感H1病毒呈陽性反應；臨床診斷為甲型流感併發休克，現時情況嚴重。

防護中心的初步調查顯示，男童未有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內曾到訪內地。家居接觸者現時則沒有病徵，中心正繼續調查。

該中心呼籲，市民踴躍接種季節性流感疫苗，以應對流感季節；並提醒市民注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

．病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

．高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

．避免觸摸眼睛、口和鼻；

．雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

．當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

．保持室內空氣流通；

．當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，並盡早向醫生求診；及

．保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。