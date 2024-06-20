伊院插錯喉｜盧寵茂遺憾　若涉人為會盡快處理：醫護不應不知指引

醫管局昨晚（19日）公布兩宗事故，包括伊利沙伯醫院鼻胃喉插錯支氣管的醫療事故，以及廣華醫院電力系統故障事故。醫務及衞生局局長盧寵茂今（20日）表示，插錯喉事故非首次發生，對再發生同類事件感難過及遺憾，強調有清晰的插鼻胃喉指引，醫護不應不知道，已成立根源調查委員會調查事件。



至於廣華醫院電力問題，他稱是工程技術而非醫療事故，醫管局會調查找出技術問題。



醫衞局局長盧寵茂回應伊院醫療事故，指插錯喉事故非首次發生，對再發生同類事件感難過及遺憾。（資料圖片/歐嘉樂攝）

醫管局昨晚連續公布兩宗與公立醫院相關的事故或故障，其中伊利沙伯醫院一名61歲男病人，醫護為其插新鼻胃喉時，誤插到支氣管內，接近兩日才發現，病人目前情況危殆。

盧寵茂今回應事件，稱對同類事件再次出現感難過、遺憾，指該類插錯喉管非首次發生，而插鼻胃喉有好清晰的指引，須要跟指引去做，指醫護不應該不知道。

廣華醫院電力故障 盧寵茂：工程技術問題

他向病人及家屬表達深切慰問，強調醫護同事會盡力提供幫助，醫管局及伊院已成立根源調查委員會，盡快作出報告，如果涉及人為疏忽會盡快處理。

至於昨晚、新修葺的廣華醫院電力系統出現問題，導致手術室供電受影響，導致今日有25宗非緊急手術要改期。盧則回應指，停電是工程技術問題，並非醫療事故，但相關工程質量、硬件等已影響醫療服務，醫管局會調查並找出技術問題。