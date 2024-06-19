伊院醫療事故｜十年至少3次胃喉插錯肺　病人組織斥不可接受

伊利沙伯醫院發生一宗嚴重醫療事故，一名61歲男病人在本周日（16日）需要置換新的鼻胃喉，並由醫護經鼻胃喉輸注營養奶。病人兩日後情況轉差，醫生隨即為病人急救及安排支氣管鏡檢查，發現病人鼻胃喉誤插入支氣管內。



翻查資料，過去十年曾發生過3宗同類「插錯喉」的醫療事故。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，情況不能接受，亦反映過去檢視同類醫療事故時不夠全面，或者不足以減少意外發生次數，倡加入科技，如用人工智能檢查X光片以減少意外發現。



伊利沙伯醫院發生一宗嚴重醫療事故，一名男病人遭「插錯喉」。（資料圖片）

伊院一名61歲骨科病房男病人在本周日（16日）需要置換新的鼻胃喉，其兩日後情況轉差，醫生隨即為病人急救及安排支氣管鏡檢查，發現病人鼻胃喉誤插入支氣管內。

翻查資料，過去十年曾發生過3宗同類「插錯喉」的醫療事故，包括在2014年將軍澳醫院一名92歲女病人遭插錯胃喉入肺，兩名醫生在看X光片時未有發現錯誤，病人在餵食一小時後出現呼吸困難並在其後亡；2019年大埔那打素醫院一名60多歲的男病人胃喉插錯左肺，醫生看X光片時同樣未有發現出錯，病人在餵食後心臟停頓。

此外，長洲醫院在2010年亦曾出現過類似事故，但調查發現病人曾做食道癌手術，胃部被轉至胸腔，故不列作醫療事故。

社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，情況不能接受，亦反映過去檢視同類醫療事故時不夠全面及足夠，希望今次根源調查委員會可以全面檢視整個程序，「如果一次係指引問題，兩次係培訓問題，咁第三次係咩問題？」

他表示，據新聞稿所指，護士有跟中程序做檢查，故需要了解是否仍有未知的風險因素可以減少意外發生次數。2014及2019兩宗的醫療事故均涉及醫生看錯X光片，彭鴻昌表示，有時病人照X光的姿勢可能影響了醫生分析，可以倡加入科技，如用人工智能檢查X光片以減少意外發現。

病人政策連線主席林志釉則表示，醫院交代的資料不太足夠，暫難以了解是否涉人事疏忽，希望醫院可以公代更多的資料如涉事的醫護的資歷，及在病人左支氣管內發現鼻胃喉的原因等，以釋除公眾疑慮。