伊院醫療事故｜61歲男鼻胃喉誤插支氣管　留醫深切治療部情況危殆

伊利沙伯醫院發生一宗嚴重醫療事故，一名需要接駁鼻胃喉餵食的61歲男病人，在本周日（16日）需要置換新的鼻胃喉，並由醫護經鼻胃喉輸注營養奶。病人兩日後情況轉差，醫生隨即為病人急救及安排支氣管鏡檢查，發現病人鼻胃喉誤插入支氣管內。



病人現時在深切治療部留醫，情況危殆。伊利沙伯醫院表示，對事件十分難過，已約見病人家屬詳細解釋事件及致歉，並致以深切慰問，會繼續與家屬保持密切溝通醫療團隊會繼續密切監察病人的臨床情況及提供適切治療。



伊利沙伯醫院。（資料圖片）

伊利沙伯醫院在今晚公布一宗醫療事故，指一名骨科病房一名需要接駁鼻胃喉餵食的61歲男病人，在本周日（16日）需要置換新的鼻胃喉後後情況轉差。初步檢視後發現，護士在6月16日中午按照既定安排，為病人置換新的鼻胃喉；同日晚上另一名護士認為需要重置喉管，按既定程序抽取樣本作酸鹼測試及以聽診確認喉管位置，並開始恢復輸注營養奶，再為病人安排進行X光檢查。

病人在兩日後清晨情況突然轉差，醫生隨即為病人急救及安排支氣管鏡檢查，在病人左支氣管內發現鼻胃喉。醫生立即將喉管取出，並將病人轉往加護病房密切監察情況。病人現時在深切治療部留醫，情況危殆，醫療團隊會繼續密切監察病人的臨床情況及提供適切治療。

醫管局。（資料圖片）

伊院表示，對事件十分難過，已約見病人家屬詳細解釋事件及致歉，並致以深切慰問，會繼續與家屬保持密切溝通，提供一切可行協助，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報。本院會成立根源分析委員會，就事件成因展開調查。委員會將於八星期內提交報告及提出改善建議。

委員會成員名單如下︰



主席：廣華醫院行政總監鄧錦成

成員：伊利沙伯醫院內科部門主管方榮志、九龍中醫院聯網護理總經理李華珍、明愛醫院（內科及老人科）顧問醫生梁志承、瑪麗醫院內科部門運作經理葉俊機，及醫院管理局經理（病人安全及風險管理）趙素欣