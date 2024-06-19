廣華醫院晚上壞電力系統影響一宗手術　周四25宗非緊急手術需改期

廣華醫院公布，醫院電力系統在今晚（19日）上約7時發生故障，醫院部分手術室的電力供應受影響，在電力故障期間，有一宗手術需要改往電力供應不受影響的手術室進行。醫院指出，已隨即安排工程人員進行緊急維修，手術室的電力供應在晚上約七時五十分恢復。



醫院已安排工程人員全面檢查供電系統，為慎重起見，需要暫時停用部分手術室作詳細複查，原定明日（20日）早上進行的約25宗非緊急手術需要改期。



廣華醫院公布，醫院電力系統在晚上約七時發生故障。（資料圖片）

廣華醫院指出，醫院電力系統在晚上約7時發生故障，醫院部分手術室的電力供應受影響。廣華醫院隨即安排工程人員進行緊急維修，手術室的電力供應在晚上約7時50分恢復，但在電力故障期間，有一宗手術需要改往電力供應不受影響的手術室進行。

醫院已安排工程人員全面檢查供電系統，為慎重起見，需要暫時停用部分手術室作詳細複查，原定明日（周四）早上進行的約25宗非緊急手術需要改期，並已正聯絡受影響的病人，而醫院其他臨床服務，包括緊急手術、住院及急症室服務等均維持正常。廣華醫院向受影響的病人致歉，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件。