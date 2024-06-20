細看中西區微型展　呈現社區點滴　都爹利街煤氣燈、舊式公屋生活

「慶祝香港特別行政區成立27周年—細看中西區模型展」將於明日（21日）起至7月8日在金鐘太古廣場舉辦，屆時共展出22件以中西區為主題的作品，並有9件新作，將中西區的重要地標和特色標誌呈現給公眾，希望能加深社區對香港歷史和發展的認識，並帶動社會各界人士一同積極參與。



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為慶祝香港特別行政區成立27周年，中西區民政事務處於金鐘太古廣場舉辦「細看中西區微型展」，市民由明天（21日）起7月8日行免費入場參觀，展覽不僅有22件中西區為主題的作品，更有9件帶有舊日香港特色的新作，現場亦有一道3.5米高的紅磚拱門，讓市民「打卡」留念。

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有《英皇書院》、《文武廟》、《大館》等

「細看中西區微型展」共有22件作品，當中有9件新作，均與中西區息息相關，分別有《英皇書院》、《文武廟》、《大館》及歷史悠久的法定古蹟《都爹利街煤氣燈》，世界上最古老的纜索鐵路系統之一的《山頂纜車》、重現舊日香港生活日常的《上環—梯間小天地》、《我們都是這樣長大的》以中西區「美食指南」的《大會堂酒樓》及《蘭丁園》。

新作之一《我們都是這樣長大的》以舊式公屋走廊作為場景的作品。（盧翊銘攝）

藝術家陳鴻輝：電子科技未面世，簡單遊戲樂上半天

新作之一《我們都是這樣長大的》以舊式公共屋村走廊作為場景的作品，透過近百個角色，呈現超過30種兒時遊戲，分別有跳飛機、射波子、踩雪屐、波子棋及打乒乓球等。

藝術家陳鴻輝表示數十年前電子科技產品尚未面世，簡單幾個集體遊戲，就能令兒童樂上半天，創意無限，並希望透過作品向市民呈現70至80年代的生活方式，讓大家能懷緬過去。

藝術家陳鴻輝表示數十年前電子科技產品尚未面世，簡單幾個集體遊戲，就能令兒童落上半天，創意無限，並希望透過作品向市民呈現70至80年代的生活方式，讓大家能懷緬過去。（盧翊銘攝）

藝術家何國添：《文武廟》製作繁複 大量神像、塔香

另一新作《文武廟》則呈現了擁有超過170年歷史的上環文武廟，亦是香港最具代表性的寺廟之一，並於2010年被列為法定古蹟。作品還原了廟內的多層結構特色，乃至陶塑、木雕和石雕等細節。值得留意的是寺廳的陶製屋脊上繪有粵劇戲台場景，天井更有過百盞塔香高懸，而每圈塔香四面均有綁上紅繩。

藝術家何國添指製作過程非常繁複，由於寺廟內有大量神像、塔香及香爐，而且大部份物件都不能重複使用，導致製作時間長達大半年。

大會表會，預計在結束香港站展覽後，會前往合肥、青島及德國等地進行巡迴展覽。