中環街市舉辦微型藝術展　一百件展品包括3.5米維港、蘭桂坊等

市建區與華懋聯合舉辦《細塑今昔·智建未來》微型藝術展，於6月2日至7月16日在中環街市展出一百件展品，最為矚目是1:750的維多利亞港模型，當中有二百幢真實由灣仔到中上環一帶的大廈，包括會展中心、國際金融中心，以至兩星期前剛啟用的會展站都包含在其中。另外，亦展出了1:24的蘭桂坊模型，當中包含了過百個人偶，例如蘭桂坊之父盛智文及已故音樂人黃家駒，以及各式各樣的電影人物。



《細塑今昔·智建未來》展出一百件微型藝術品，包括了全港18區的特色景點，焦點展品是長3.5米的維多行亞港，以1:750比例縮小，但內裡一點也不簡單，有超過200幢真實由灣仔至中上環一帶的大廈，包括40多座地標性建築，如會展中心、國際金融中心及中環碼頭等，即使兩星期前剛通車的會展站亦在其中，另外亦用了磁石技術，令「海上」的天星小輪亦能在海中航行。

快樂微型藝術會會長潘麗瓊表示，作品由近一百人的團隊製作而成，當中的二百多幢大廈全都參考了該建築的建築訊息模型，務求做到盡量還原該建築物。此外，各個摩天大廈都有燈光效果，配合LED熒幕的煙花表演與香港中樂團的音樂配合，還原維港夜景的景色。

潘麗瓊表示，作品由近一百人的團隊製作而成，當中的二百多幢大廈全都參考了該建築的建築訊息模型，務求做到盡量還原該建築物。（盧翊銘攝）

除維港外，展覽亦展出了1:24萬聖節下的蘭桂坊，製作人蔡壁龍與何國添透過立體打印技術製造了過百個在蘭桂坊狂歡的人，當中包括了不少電影角色，例如奇異博士、小丑及去年萬聖節大熱的魷魚遊戲角色等，另外亦加入了一些真實的香港人物，例如蘭桂坊之父盛智文及已故音樂人黃家駒。

展覽亦有富各區特色的微型藝術品，例如中環街市、沙田龍舟渡、利東街及黃大仙祠風車檔等。除以地點為主題外，亦有其他香港特色的展品，例如「九龍皇帝」曾灶財，製作人蔡壁龍表示特意將曾灶財配以黑白色，對比彩色的電箱，以紀念「九龍皇帝」；以及正上演神功戲的戲棚，當中花牌更用了800多粒小燈泡，加上採用的物料亦盡量與真實花牌相同，令戲棚看起來更真實。

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《細塑今昔·智建未來》微型藝術展由6月2日至7月16日舉行，每日10時至晚上10時於中環街市一樓Event Space展出一百件微型藝術展品，市民可免費入場。

▼5月31日 中環街市舉辦微型藝術展▼

