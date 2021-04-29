觀塘重建新面貌　微型藝術展重塑舊裕民坊　冀勾起港人集體回憶

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-29 19:24

觀塘裕民坊陸續重建，面貌大翻身。有藝術團體在觀塘新落成的裕民坊Yue Man Square商場舉行展覽，展出多件微型藝術品，重新展現舊觀塘面貌。當中以1:47舊裕民坊最為矚目，市民可以透過手機應用程式玩AR，成為寶聲戲院巨型電影海報主角。藝術團體期望展覽可以勾起港人集體回憶，讓新一代認識舊觀塘。

1:47《觀塘裕民坊》設6個AR區，透過手機app重溫昔日觀塘情景。（孔繁栩攝）

+ 2 + 2 + 2

觀塘新落成的裕民坊Yue Man Square舉辦「官塘·傳情 微縮藝術展」，展出38件模型，當中1:47《觀塘裕民坊》設6個AR區，透過手機app重溫昔日觀塘情景，亦可「化身」寶聲戲院電影海報主角。

+ 7 + 7 + 7

盼社會發展與保育並行

快樂微型藝術會會長潘麗瓊與拍檔製作《興發生果店》和《左溝右溝果汁店》，除參考舊照片還要有想像力，她用海棉面層的白網製成水果網、將紗布染色製成竹籃、用輕黏土製作吊掛果汁店外的的苦瓜模型。

潘期望透過展覽勾起港人集體回憶，將有感情和共鳴的景像保留，她明白舊觀塘面對落雨水浸及衞生等問題，希望社會向前走之餘，平衡保育，相信舊街坊見模型會有深刻感覺。

手作100對微型鞋 製作佛玉考難度

藝術家李來有的《裕民坊鞋店》有超過160對鞋，當中100對由她製作，每對製作需時1小時。李指出，觀塘重建後舊店舖已不復再，雖然有點可惜，令人遺憾，因此希望舊區模型可以讓市民緬懷。

藝術家楊瑞蓮首次製作微玉器，重塑《福泰晶品》老店，由設計、掌握玉器特色到製成，共花3個月，最大考驗是製作佛玉，要仔細勾畫佛的容貌及形狀，慶幸原址玉器店老闆見過模型後都大讚十分像真。

「官塘·傳情 微縮藝術展」在5月1日至7月4日展出，當中除了觀塘老店及街景模型，還有灣仔藍屋、上環石板街、電影取景熱點中國冰室等，展覽亦提供導賞團及工作坊。