伊院插錯喉｜醫生質疑醫護違反程序　林志釉憂缺人手致「急住做」

伊利沙伯醫院發生嚴重醫療事故，一名61歲男病人周日（16日）換置新的鼻胃喉，後被發現鼻胃喉誤插入支氣管內，病人現時危殆。老人科專科醫生佘達明今日（21日）在電台節目指表示，用X光片檢查並非標準程序，或因醫護人員有懷疑才會使用，惟檢查後未有確保沒有問題就繼續插喉，又指一般如果插鼻胃喉出現問題，會立即發現。香港病人政策連線主席林志釉則表示，雖目前訓練及指相當清晰，但擔心因護士人手不足及工作繁忙問題，令其在處理鼻胃喉時「急住做」，又沒有資深護士做複檢，而令事故發生。



伊利沙伯醫院。（資料圖片）

佘達明於港台節目《千禧年代》表示，因鼻胃喉材質是PVC膠，用28日後會變硬，故每月都要更換一次，但就存在一定風險，因為會經氣管。而插鼻胃喉本身有指引，如打氣入胃聽診、抽取胃液驗酸鹼值。他指，是次的個案中醫護人員曾經用X光片檢查並非標準程序，他認為醫護人員也是因為有懷疑，才會使用X光檢查，惟檢查後未有確保沒有問題就繼續插喉。

佘達明：無理由兩日先知 （院方）解釋唔到情況

他又指，因為插鼻胃喉並不舒服，如果病人清醒的話，有些病人會自行拔喉，因而有機會插到喉嚨。而一般如果插鼻胃喉出現問題，會立即發現，因為營養奶比水更結，如入肺會立即知道，不應兩日後才發現，估計病人或曾掙扎，指「無理由兩日先知，解釋唔到情況。」

老人科專科醫生佘達明表示，用X光片檢查並非標準程序，或因醫護人員有懷疑才會使用，惟檢查後未有確保沒有問題就繼續插喉。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港病人政策連線主席林志釉亦表示關注事件，指是一個非常嚴重的問題，望病人盡快康復。他表示，插鼻胃喉是常見做法，亦不擔心護士訓練問題，因為是「好常見、好常做」，發生事故的頻率不高。

不過他就提及，擔心因為護士人手不足及工作繁忙的問題，令其在處理鼻胃喉時「急住做」，又沒有資深護士做複檢。是次個案中間隔一整天時間也未有發現問題，在調整的時候沒有發現異常，他質疑是否病人生命表徵觀察上有問題、醫護人員中途有否檢查。他又指，行內皆知護士人手不足，雖目前訓練及指是相當清晰，但人手及工作繁忙的問題或會令當中有粗疏。

他又表示，自己未掌握該病人是否清醒，但如果病人昏迷，而護士未有精確處理，單靠儀器或會出現問題，因病人如不清醒就未能告訴醫護人員身體不妥當，此時就相當依賴醫護人員的細心處理及盡責。