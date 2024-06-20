伊院醫療事故｜據悉兩醫生看胃喉X光片未揭錯誤　議員促交代疑點

伊利沙伯醫院發生嚴重醫療事故，61歲男病人在本周日（16日）需要置換新的鼻胃喉後，並由醫護經鼻胃喉輸注營養奶。病人兩日後情況轉差，醫生隨即為病人急救及安排支氣管鏡檢查，發現病人鼻胃喉誤插入支氣管內。病人現時情況仍然危殆。



據了解，有兩名醫生曾檢查過X光片，惟均沒有發現出錯，記者向醫管局查詢後，獲回復指需等待根源分析委員會的調查。立法會衛生事務委員會主席陳凱欣認為，事件仍然有不少疑點，認為醫管局應該開記招交代事件。



伊利沙伯醫院。（資料圖片）

伊院發生嚴重醫療事故，一名61歲男病人疑遭「插錯喉」兩日，期間醫護經鼻胃喉輸注營養奶。據現時醫管局的指引，如護士未能從酸鹼測試確保喉管無插錯，即需要等照X光確認位置無誤才可輸注營養奶，而每次餵食時，護士都確保喉管沒有移位，並需要抽取樣本作酸鹼測試。

據了解，涉事護士在6月16日重置喉管後未有紀錄在醫療紀錄中，並未有等待X光片結果則已輸注營養奶，其後雖有兩名醫生都看過相關X光片，惟均沒有發現出錯，直至事發後再翻看X光片才發現可能出錯，而兩日內病人已獲輸注六餐的營養奶。此外，由於該名病人留院時四肢癱瘓，亦無法說話，故即使「插錯喉」病人亦難表現予醫護。

陳凱欣。（梁鵬威攝）

事件至今仍疑點重重，如當日的X光片的結果為何、喉管在兩日內有否移位、護士在每次餵食時有沒有移位等。有不具名醫護指出，向病人抽取體液進行酸鹼測試，能確認插喉位置正確，這測試一般是「講過信字」，護士做完後不需交叉核對，亦不需將相關結果「留底」，故難以得知兩日內護士是否有曾做過酸鹼測試。

記者曾向醫管局查詢，惟獲回復指需等待根源分析委員會的調查。立法會衞生事務委員會主席陳凱欣認為，事件仍然有不少疑點，認為醫管局應該開記者會交代事件。她又批評，醫管局已非第一次在晚上出稿交代醫療事故，認為此造法有欠妥善，指醫管局傳訊部在交代醫療事故上仍有改善空間。

她又指，此事很明顯涉及人為疏忽，加上此醫療程序十分常見，如醫管局以記者會形式交代事件，才可給予公眾感受到醫管局重視事件，「而唔係為交代而交代。」

她續指，現時大眾對事發經過不清楚，包括當時護士的工作量為何及病房人手有否不足等，或令前線醫護蒙受不必要的批評，認為公開交代事件有助釐清事實真相。