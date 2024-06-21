推銷電話｜人對人促銷電話守則即日起優化　每周限打同一號碼3次

金管局歡迎業界公會今日（21日）推出新修訂的《人對人直接促銷電話自願營運守則》，最新修訂設定每周撥打至同一電話號碼的人對人直接促銷電話的次數為不多於三次，從而提升公眾就電話營銷的體驗，有關修訂即日起生效。



金管局歡迎新修訂的《人對人直接促銷電話自願營運守則》，最新修訂設定每周撥打至同一電話號碼的人對人直接促銷電話的次數為不多於三次。（資料圖片）

金管局：提升公眾就電話營銷的體驗

香港金融管理局表示，歡迎香港銀行公會及存款公司公會（業界公會）今日推出新修訂的《人對人直接促銷電話自願營運守則》。局方指，《守則》就電話促銷活動向認可機構提供指引，以促進良好的銀行經營手法。

最新修訂設定每周撥打至同一電話號碼的人對人直接促銷電話（不包括「暖電話」，即大致上指認可機構能識別已有聯繫接電者的電話。）的次數為不多於三次，從而提升公眾就電話營銷的體驗。

金管局預期所有認可機構在《守則》所載之時限內盡快跟從優化指引要求。（資料圖片）

限制進行電話促銷時間等

局方續指，《守則》也就其他重要範疇向認可機構提供指引以保障公眾，例如進行電話促銷限於早上9時至晚上10時之間、明確向接電者告知來電者的身分及致電目的、如何處理取消接收促銷電話的要求、向接電者收集個人資料及其後會面安排的管控措施，以及投訴處理機制。

《守則》由業界公會聯合發布，優化《守則》即日（21日）起生效，金管局預期所有認可機構在《守則》所載之時限內盡快跟從優化指引要求。