迪士尼推出玩轉奇妙暑假　玩轉腦朋友阿燥加入水花巡遊

今日（21日）是夏至，為迎接夏天的到來，香港迪士尼樂園今年推出「玩轉奇妙暑假」夏日活動，《玩轉腦朋友》的阿燥首次加盟「Pixar 水花大街派對！」。另外，探險世界投入「奇妙唱遊大冒險」表演，與首度加入探險的長髮公主樂佩一起走進懶小鴨餐廳的故事。



香港迪士尼樂園今年推出「玩轉奇妙暑假」夏日活動。（廖雁雄攝）

除了加入《玩轉腦朋友 2》阿燥，聯同阿樂與阿愁齊齊玩水外，尚有《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝，《沖天救兵》的卡叔與小狗德仔，以及《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人。

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長髮公主樂佩首次加入「奇妙唱遊大冒險」

米奇老鼠連同一班好奇又好動的迪士尼朋友，將於探險世界的「奇妙唱遊大冒險」表演中帶領大家「唱」遊世界。長髮公主樂佩更首次加入，與大家一同走進《魔髮奇緣》中的懶小鴨餐廳，與惡霸們一邊唱著「I've Got a Dream」，還有高飛、《沖天救兵》的羅小飛以及慕安娜都會一同大冒險。

長髮公主樂佩更首次加入「奇妙唱遊大冒險」。（廖雁雄攝）

迪士尼推出《玩轉腦朋友2》、Duffy與好友等新主題商品

迪士尼推出新《玩轉腦朋友2》主題商品，包括服飾、頭飾和毛公仔等，迎接即將上映的《玩轉腦朋友2》。Pixar動畫電影《玩轉腦朋友2》即將上映，迪士尼推出多款以「腦朋友」為主題的美食，包括甜品棒，亦有以其中三位「腦朋友」為味道靈感的爆谷，分別代表阿尷、阿憎與阿焦的限定味道；酒店餐廳亦有《玩轉腦朋友2》主題飲品。

Duffy與好友的'Olu Mel青提子味軟雪糕。（廖雁雄攝）

另外，迪士尼亦推出Duffy與好友特色主題飲品和芝士撻，還有彈著夏威夷小結他的Olu Mel造型的爆谷桶以及小鎮雪糕店內的Olu Mel青提子味軟雪糕。