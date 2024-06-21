迪士尼夏日3大活動｜阿燥登場Pixar水花巡遊／米奇探險／安娜生日

香港迪士尼｜今個暑假，香港迪士尼樂園推出一系列夏日活動，與你玩轉奇妙暑假。有全新角色登場Pixar水花大街派對，長髮公主樂佩加入奇妙唱遊大冒險等，還有其他暑假限定活動，更推出一系列主題商品和夏日清涼美食，必定成為夏日消暑好去處！



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夏日將至，香港迪士尼樂園舉辦多個夏日限定活動，由6月22日至9月1期間，來自不同迪士尼故事的角色，包括米奇、Pixar、史迪仔、迪士尼公主以及Duffy等將參與不同夏日主題活動，等你發掘。

香港迪士尼樂園推出一系列夏日活動有全新角色登場Pixar水花大街派對！（錢伊藍攝）

Pixar水花大街派對—阿燥首度登場

炎炎夏日，當然不少得「Pixar水花大街派對」！隨著《玩轉腦朋友2》上映，阿燥將於今年7月11日首度連同阿樂和阿愁在夏日巡遊表演登場！

還有其他Pixar動畫角色包括《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年等，《超人特工隊》的超能先生、超能太太等以及《沖天救兵》等。

在花車巡遊派對期間會有噴水效果，玩具士兵更會在互動期間出其不意地用水槍「攻擊」大家，氣氛十足，令你彷如置身水上樂園之中，濕涼的水花噴灑在身上驅走炎意，是夏日消暑的好活動。

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奇妙唱遊大冒險—樂佩公主首次加入

「奇妙唱遊大冒險」活動除了有米奇老鼠之外，長髮公主樂佩更首次加入，與大家一起走進《魔髮奇緣》中的懶小鴨餐廳，與不同角色高聲歡唱。

除了樂佩公主以外，還有高飛、《沖天救兵》的羅小飛以及慕安娜參與大冒險。史迪仔更會帶大家前往夏威夷島，與大家熱舞。

大家可以跟隨迪士尼不同角色遠航探險，表演期間不時會有水花噴灑，營造浪花四濺的感覺，如同切身參與海航冒險一般。

6月26日是史迪仔日，喜歡史迪仔的大家，一定不要錯過於6月23日至29日期間到明日世界與史迪仔及安琪見面！

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夏日皇室派對—慶祝安娜女王生日

為慶祝安娜女王，迪士尼樂園由6月22日至9月1日期間，阿德爾居民、皇室樂手連同皇室魔「説」家，以各種遊戲和魔術表演與大家一起為安娜女王送上生日驚喜。

8月1日至31日更是迪士尼公主月，屆時一眾迪士尼公主及女王會在樂園各區穿梭，或在城堡、或在幻想世界的夢想花園、又或是探險世界出現，等待大家發掘打卡。

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全新主題精品—打卡玩轉腦朋友控制台

迪士尼樂園更推出一系列全新主題精品，其中包括《玩轉腦朋友2》主題商品，有各種可愛的頭飾和毛公仔，更有花俏的服飾。大街百貨店更設置了「控制台」打卡點，讓大家可以體驗成為大腦情緒的掌控者。

還有米奇、史迪仔、Duffy等系列的商品，有T恤、布袋、水杯、毛公仔、太陽眼鏡和電風扇等，更為慶祝安娜生日推出了特別版明信片，經阿德爾王國的皇家郵政局郵箱寄出，更會印上全新阿德爾限定郵戳。

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夏日消暑清涼甜品

為響應《玩轉腦朋友2》上映，迪士尼樂園推出多款以「腦朋友」為題的美食，有顏色鮮豔的甜品棒還有以阿尷、阿憎與阿焦作為主題的限定口味爆谷；更有以他們為主題的清涼消暑飲品。

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