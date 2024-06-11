唐老鴨90周年｜香港迪士尼推主題甜品　百變唐老鴨穿梭園區供打卡

香港迪士尼樂園度假區為慶祝唐老鴨90周年，由6月9日起至7月7日舉行為期近一個月的唐老鴨90周年派對慶祝活動，屆時造型百變的唐老鴨會穿梭於園區供大家打卡。園方亦推出全新唐老鴨精品系列，更有唐老鴨主題甜品美食和酒店入住優惠等。



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香港迪士尼樂園度假區舉行唐老鴨90周年派對慶祝活動。（官方圖片）

唐老鴨於1934年在華特迪士尼動畫《Silly Symphonies》當中一部短片《The Wise Little Hen》中首次登場，以健談、喜怒無常，以及堅决果斷的獨特個性，成為迪士尼最多粉絲的角色之一，而今年更踏入90周年的大日子。

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唐老鴨百變造型穿梭園區

唐老鴨在慶典期間會化身成為多個特別的造型在園區內與大家見面，或會換上冒險家裝束，於探險世界即興表演；或換上狩獵者裝束現身泰山樹屋的木筏之上；由皇家禮服到星級名廚等多款不同裝扮，等待大家發掘和集郵打卡。

聯乘日本潮牌唐老鴨精品

在唐老鴨的生日慶典期間進入園區，當然少不了裝扮一番。樂園連同日本時尚潮牌FDMTL獨家推出唐老鴨主題精品系列，將藍染（Indigo）與襤褸（Boro）等傳統日本技藝，融入唐老鴨的經典形象之中。多款唐老鴨穿搭，外套、襯衫、T恤、斜孭袋、漁夫帽等，讓大家可以將唐老鴨的穿搭上身。還有其他單品例如雨傘、保溫瓶、鎖匙扣、和10”唐老鴨搪膠模型等可作紀念。

唐老鴨主題限定甜品

另外，樂園和酒店亦推出多款唐老鴨主題限定甜品，大街市集推出期間限定的咖啡雲石蛋糕配芝士忌廉，以及菠蘿白朱古力撻，2款甜品均以唐老鴨標誌性的藍帽子、可愛翹臀、紅煲呔及黃鴨掌形象呈現，還有唐老鴨和黛絲造型的雪條。

遊人可在翠樂庭餐廳自助餐更可品嚐多款唐老鴨立體甜品，包括芒果香草奶凍、紅桑子朱古力慕絲蛋糕等。迪士尼樂園所有酒店均有唐老鴨造型的士多啤梨栗子忌廉蛋糕，精緻的甜品造型十分適合打卡。

唐老鴨主題特色酒店體驗

大家更可於入住度假區酒店時加購「唐老鴨90周年慶祝房間驚喜禮」，將唐老鴨毛公仔、馬克杯、頭箍和毛公仔掛袋飾物帶回家；在指定時間入住迪士尼好萊塢酒店更可參與「唐老鴨生日見面禮製作班」，親自製作唐老鴨和黛絲毛巾公仔或襟章。

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唐老鴨90周年派對慶祝活動

地址：香港迪士尼樂園度假區

日期：6月9日至7月7日



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