旅發局與巴塞爾藝術展簽3年協議　首項合作於10月巴黎大皇宮舉行

旅發局今日（12日）宣佈，與巴塞爾藝術展（Art Basel ）簽訂3年全球策略合作協議，涵蓋全球所有巴塞爾藝術展，而旅發局亦成為首間與巴塞爾藝術展簽訂同類協議的旅遊推廣機構。雙方首個合作項目，定於今年10月18日至20日，於巴黎大皇宮舉行的巴塞爾藝術展巴黎展會登場。



旅發局總幹事程鼎一（左）與Art Basel行政總裁Noah Horowitz（右），於瑞士巴塞爾藝術展舉行的記者會上，正式簽署策略合作協議。（旅發局提供）

根據策略合作協議，旅發局將成為巴塞爾藝術展的展會合作夥伴，並於未來三年，每年在四場巴塞爾藝術展全球展會，包括巴黎展會、邁亞密海灘展會、香港展會以及巴塞爾展會，設置沉浸式體驗區。雙方首個合作項目，定於今年10月18日至20日，於巴黎大皇宮舉行的巴塞爾藝術展巴黎展會登場。

程鼎一：舉辦一系列沉浸式體驗

旅發局總幹事程鼎一表示，希望透過在巴塞爾這個全球知名的藝術平台，舉辦一系列沉浸式體驗，展示香港的獨有魅力，從而啟發更多旅客來港親身探索城中豐富多元的中西文化薈萃。巴塞爾藝術展行政總裁Noah Horowitz亦表示，是次合作旨在將香港特色在國際舞台上呈現，為展會訪客帶來更精彩體驗，並加強香港與全球藝術界的聯繫。