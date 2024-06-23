機場電腦故障｜行李區指示不清　抵港客鼓譟　「個個戇居居咁企」

香港國際機場今日（23日）發生電腦系統故障，機場的航班資訊更新受到影響，而行李認領處螢幕亦受到影響。由新疆返港的彭小姐，表示取行李位置有人「呱呱嘈」，詢問工作人員情況時，對方未有回應，「個個都戇居居咁企完全唔知發生咩事，問人又唔答咩意思」，認為安排不當。



有澳門來港到宿霧的旅客，在事故期間錯失航班，滯留香港，對機管局處理有所不滿，直指這次是「說好香港故事」，可得悉香港機場的系統、如何處理危機及旅客意見，「睇下機管局處理係點樣囉。」



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彭小姐一行10多人由新疆返港，她表示在取行李位置有人「呱呱嘈」，指機場「故障唔出聲」，未有指示行李擺放位置。她指，同行有朋友就此鼓譟，及後才有機場人員寫紙提供行李位置。

批評職員「唔答我哋，唔講嘢」 旅客大發雷霆

她指，因抵港區顯示屏已經沒有顯示任何資訊，所有人只能夠排隊等候，而排隊期間向工作人員詢問，惟對方「唔答我哋啊，唔講嘢啊。我排咗咁耐你都唔答我。」朋友因而發脾氣有所爭吵，等候需約15分鐘，「個個都戇居居咁企完全唔知發生咩事，問人又唔答咩意思。」

彭小姐從手機訊息得悉有故障情況，當刻以為只是小事，惟「故障都唔緊要，佢無交代呀。」又認為航空公司安排不妥當，自己未見裏面有板及指示，「你整張紙，擺個牌話畀人睇有故障點點，邊條line，咁咪解決咗，但佢乜都無。」

彭小姐一行10多人由新疆返港，表示取行李位置有人「呱呱嘈」。（黃浩謙攝）

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澳門客錯失航班 稱「說好香港故事」

有澳門旅客吳先生本身會乘搭今早9點40機至宿霧，今零晨12時半已到機場，並在6點登記，登記時機票未有顯示閘口資訊。而在他進入機場禁區後，未能尋找到閘口，「睇返機管局登機所有嘅嘢，無資訊，上網都係無資訊。」形容自己約在10時22分才見到有閘口資訊，沒有顯示起飛時間，「好後期先喺白板上見到人手寫嘅number。」當他去到閘口時，已錯失航班。

他指，去宿霧一日只有一班機，若要乘搭就要等明天，他引述機管局指，要7至14日才可回覆，「機管局想點樣處理呢啲情況。」又表示，「我想要返個處理啫，我無話要咩賠償，我飯都未食。」

他又指，自己曾主動找航空公司職員，但職員指「責任不在佢哋到，因為係機管局問題。」他認為這次是「說好香港故事」，可得悉香港機場的系統、如何處理危機及旅客意見，「睇下機管局處理係點樣囉。」自己或取消旅程，或在澳門搭飛機，「唔係得香港有飛機㗎嘛。」

「沒有辦法找到行李」

在港讀書的山東學生宋小姐表示，行李認領位置的螢幕全黑，不知行李位置，從手機應用程式應未能得悉目前情況，終主動尋找工作人員，形容過程很快，整體而言未有太大影響，但就要推手上行李周圍去。

她又指，因自己不趕時間所以未有影響心情，亦未見有混亂情況，不過認為故障令大家都不方便，「機場這麼多人，他們都沒有辦法找到行李，一個一個去詢問處，要轉機的顧客就會浪費到很多時間。」

在港讀書的山東學生宋小姐表示，行李認領位置的螢幕全黑，不知行李位置。（黃浩謙攝）

旅客嘆仿如「啟德」年代機場

由韓國回港的姚先生又指，要自己主動查詢機組人員才得悉情況，且很快就得到解答，認為安排可以接受。他表示，下機後才得悉故障情況，但就未有擔心，「本地呀嘛，外國可能會驚啲，識聽識講就好啲。」又指廣播清晰，但就未見有放置白板。問及會否猶如回到上世紀「啟德」年代的機場，他表示情況類似，「全部要問職員⋯⋯要聽廣播」。

由韓國回港的姚先生又指，要自己主動查詢機組人員才得悉情況。（何穎賢攝）