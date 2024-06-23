弘揚中華文化　逾730名「濟公」同時登場　刷新健力士紀錄

破帽、破扇、破鞋、舊衲衣，貌似瘋癲，性格豪放，濟公作為家喻戶曉的神僧，其形象早已深入民心。多個宗教團體今日（23日）聯合舉辦活動，弘揚中華文化及傳承濟公精神，逾730位身穿八款濟公服配件的「濟公」同時登場，打破2019年339人同時穿濟公服的紀錄，獲健力士官方機構代表確認及頒贈證書。



逾730位身穿八款濟公服配件的「濟公」同時登場。（受訪者提供）

香港東井圓佛會、道教通善壇、東華三院今日聯合舉辦「弘揚中華文化及傳承濟公精神 - 樂頌世界和平大典」，中聯辦協調部陳澤濤副部長、港區全國政協委員葉永成、律政司副司長張國鈞均有出席主禮。

活動上，730位來自學校、地區組織、宗教團體人士穿上八項指定配件的濟公服，包括：濟公帽、濟公衫和褲、布腰帶、佛珠、扇、濟公袋、布鞋、葫蘆。他們同時登場，打破2019年339人同時穿濟公服的紀錄，獲健力士官方機構代表確認及頒贈證書。

八項指定配件的濟公服，包括：濟公帽、濟公衫和褲、布腰帶、佛珠、扇、濟公袋、布鞋、葫蘆。（受訪者提供）

東井圓佛會會長暨美燕指，濟公傳說所記載的故事，深蘊中華文化，廣被媒體引以為題，創作成大眾化的影視節目及歌曲。暨美燕又指，濟公傳說於2006年被列為首批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，而濟公信俗在香港的足跡，亦有約百年歷史，見證著早期社會的發展。