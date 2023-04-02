自閉關注嘉年華　協康會以巴士模型拼出「60｣字樣創健力士紀錄

協康會今日（2日）舉辦60周年啟動禮暨自閉症關注周嘉年華典禮，響應4月2日「世界自閉症關注日」。200多名獲協康會支援、有特殊需要的兒童及其家長，將2,360輛由九巴捐贈的巴士模型拼成「60」字樣，寓意協康會創立60周年，並創下「最多玩具車組成的數字」的健力士世界紀錄。社會福利署署長李佩詩表示，希望能助自閉症人士融入社會。



今次活動以「在光譜中找到愛」為主題，展開一系列公眾教育活動，包括有代表自閉症人士特質的A+家族原創角色的漫畫、發布自閉症人士照顧者需求調查報告、照顧者自白短片、及由自閉症青年帶領的互動手作坊，以展示自閉症人士的不同能力及表達心聲。

社會福利署署長李佩詩表示，為支援有特殊教育需要學童，本屆政府在本年度預算案提出增撥約1.74億元，把到校訓練的「第一層支援服務」恆常化結合支援輕度殘疾學童的「到校學前康復服務」，受惠對象將擴展至900所學前教育機構，受惠學生人數將增至6,000人。此外，社會福利署會繼續為自閉症人士提供訓練和發展機會，望自閉症人士更踴躍融入社會，增強社交能力和職業技能。