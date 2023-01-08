逾800名市民齊破單車發電健力士世界紀錄　籲市民對減碳生活關注

「狂『充』8 小時 齊破單車發電健力士」於今日（8日）在舉行，是次活動由中午12時一直持續至晚上8時結束，藝人方力申、香港足球隊代表陳肇鈞等與逾800名市民攜手合力打破「8小時內騎自行車產生的電能最多」健力士世界紀錄。主辦方GP46期望藉此喚醒大眾將環保融入生活，以及對減碳生活的關注及重視。是次活動收益將會全數撥捐予兩地一心機構及凝動香港體育基金。



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有份參與活動的藝人方力申表示，非常支持今次活動。他又指，有時亦會帶游泳班的學生去泳灘執拾垃圾，以從小培養他們的環保意識。香港足球隊代表陳肇鈞表示，今次不是用腳踢足球，而是首次用腳支持踏單車活發電環保活動。著名填詞人張佳添以《這片悠然地方》的歌詞寓意全球增溫，致使生態環境全被污染，希望大眾知道環保刻不容緩。

GP46主席陳盈盈又呼籲人們關注全球增溫問題。她舉例指，若溫度提升4度，活動場地所在地荃灣將會有大片地方被淹沒，呼籲大眾需正視環保問題，更希望可以將環保注入生活，包括市民多踏單車而減少使用汽車。

活動歷時8小時，吸引超過去800人參與。至晚上8時半左右，正式宣布成功刷新「8小時內騎自行車產生的電能最多」的健力士世界紀錄。是次活動收益，扣除成本後將會全數撥捐給兩地一心機構作建校用途及凝動香港體育基金支持香港運動員。