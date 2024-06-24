機場電腦故障｜機管局董事：後備系統未能無縫交接　無法全面運作

香港國際機場昨日（23日）發生電腦故障，航班顯示系統受影響，機管局今早（24日）表示經凌晨修復後恢復運作。機管局董事會成員、立法會議員陳仲尼在電台節目形容，今次是不幸突發事件，要避免再發生。



他指出，據管理層匯報，事故後已立即啟動後備系統，惟未能立即取代原有功能，未能做到「無縫交接」，即刻啟用後亦未能全面發揮運作，將會在董事局上跟進。他估計今次受影響旅客不多，認為可以作出保償。



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陳仲尼在商台《在晴朗的一天出發》表示，據管理層昨傍晚匯報，機管局昨早7時許已發現問題，隨即啟動後備系統，但後備系統似乎不能立即替代原有系統的功能，他將會在董事會會議繼續跟進。對於事故中有旅客錯過航班，他指機管局應該補償受影響旅客，相信數量不會太多。

機管局董事會成員、立法會議員陳仲尼。（盧翊銘攝）

「應可無縫接上，好似當無事發生咁，但不能即刻替代」

陳仲尼在商台《在晴朗的一天出發》表示，據管理層昨傍晚匯報，機管局昨早7時許已發現問題，隨即啟動後備系統，並通報航空公司，和出動白板通知乘客，將會在董事局上跟進

他稱，最理想的後備系統，「前面一壞，應可無縫接上，好似當無事發生咁，但昨日據了解於啟動後，不能即刻替代」，他關注機管局如何應急，為何未能無縫接上，「依家都無答案」。

引述機管局專家：繼續用後備系統避免太大調動

他又指出，機管局在中午12時已掌握事件，經專家和風險評估，認為繼續用後備系統，待入夜修復原本系統，避免太大調動會影響其他系統，「用後備無問題，但係咪百分之百代替功能？」他又提出質疑，為何啟動後備系統後，仍有行李堆積，究竟後備系統發揮了甚麼功能。

昨日有個別乘客在電腦系統故障期間，錯失航班，陳仲尼指出，個人認為要賠償，因乘客是受系統影響，估計受影響人士不多。