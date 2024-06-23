機場電腦故障｜方保僑指應有後備系統　質疑是否有發揮功效

香港國際機場今早（23日）發生電腦系統故障，機場的航班資訊更新受到影響，航班電子顯示屏一度全變「黑屏」，禁區內也曾出現「大字報」，手寫航班資訊，在行李區同樣有多塊手寫板。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，情況反映系統未能正常傳輸訊息，惟當中成因可以很多，如網絡問題、未能連接數據庫、遭黑客攻擊等，詳情要留待機管局進行調查後。方保僑提到，機場應設有後備系統，當原來的系統出問題，後備系統應在一段短時間內接替原有系統，以避免系統問題影響到旅客及市民，以今次事件為例，後備系統接替後，各類電子屏幕應要繼續如常運作。



他質疑，現時機場有沒有這類後備系統，如果有為何今次沒發揮功效，都應該成為今次調查的方向之一。



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航班顯示屏變「黑屏」，只保留一個臨時版面。（余月明攝）

機管局非首次出現電腦系統故障，去年3月，在進行定期系統測試期間，發現電腦系統出現問題，影響位於南面離港大堂的A至E段的登記流程。

料系統或未能正常傳輸訊息

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，今次事件中，不止離境大堂、抵港大堂的電子屏幕未能如常顯示資訊，連機管局的網站、手機應用程序也未能顯示資訊，反映系統或未能正常傳輸訊息，惟當中成因可以很多，如網絡問題、未能連接數據庫、遭黑客攻擊等，詳情要留待機管局進行調查後。

他又指，以往市民跟旅客在機場，非常依賴這些電子屏幕得悉航班或行李資訊，即使事發後，機管局改以電子廣告板、手寫板公布資訊，惟這些資訊未必即時，有機會「改唔切」，市民及旅客難免會因而感到徬徨，「雖然話無航班受影響飛唔到，但對旅客一定有影響。」

方保僑指機場應該設有後備系統，當原來的系統出問題，後備系統應在一段短時間內接替原有系統，以避免因系統問題而影響旅客及市民。（資料圖片）

接機大堂則豎立白板，手寫抵港客機出閘位置。（余月明攝）

方保僑指機場應設有後備系統 質疑沒發揮功效

方保僑再提到，機場應該設有後備系統，當原來的系統出問題，後備系統應在一段短時間內接替原有系統，以避免因系統問題而影響旅客及市民，以今次事件為例，後備系統接替後，各類電子屏幕應該要繼續如常運作。問到設立這種系統是否很困難，他回應指：「無難唔難，只有做唔做。」

他稱，現時機場有沒有這類後備系統，如果有為何今次沒發揮功效，都應該成為今次調查的方向之一。

機管局今早公布，機場發生電腦系統故障，機場的航班資訊更新受到影響。機管局機場運行執行總監姚兆聰中午12時會見傳媒，約上午7時發現電腦系統異常，隨即啟動緊急應變及搶修系統，他指今早航班升降如常，大堂顯示屏系統未能即時更新登機口，大堂及禁區會有後備措施。