機場電腦故障｜行李車配白板手寫航班及行李資訊　晚上場面仍混亂

香港國際機場今早（23日）發生電腦系統故障，機場的航班資訊更新受到影響，除了航班電子顯示屏全變「黑屏」，連行李認領處螢幕同樣大部份「全黑」，能顯示的螢幕只能顯示「The page cannot be displayed.（這頁面無法顯示）」或其他廣告，要靠張貼白板及「大字報」，手寫航班及行李資訊。



有今晚回港的市民表示，行李認領處共17條行李帶，在行李帶上的螢幕未正常運作後，場內有其中兩個出口有工作人員及仍可顯示資訊的螢幕，取回行李的情況極度混亂，大批市民及旅客滯留該處，不少人嘗試到處找職員查詢及協助，最後機管局將10號行李帶設為臨時行李詢問處。



有今晚回港的市民表示，取回行李的情況極度混亂，大批市民及旅客滯留該處。（香港01讀者提供圖片）

行李認領處螢幕顯示屏現「這頁面無法顯示」

香港國際機場今早7時發生電腦系統故障，因部份網絡異常，機場的航班顯示屏系統未能即時更新登機口，機管局隨即啟動緊急應變及搶修系統。

除了機場大堂、禁區顯示屏系統變「黑屏」未能如常運作，連行李認領處螢幕同樣大部份「全黑」，能顯示的螢幕只能顯示「The page cannot be displayed.（這頁面無法顯示）」或其他廣告。

只兩個出口有工作人員及仍可顯示資訊螢幕

有今晚回港的市民表示，行李認領處共17條行李帶，在行李帶上的螢幕未正常運作後，場內有其中兩個出口，有工作人員及仍可顯示資訊的螢幕。

據其提供的相片，行李認領處有行李車上放置兩、三塊手寫板及紙，上面寫滿航班編號、目的地及領取行李的行李帶號碼。除行李車上有手寫板，連一些柱上也貼滿幾張類似的紙，用以通知旅客該往何處取回行李。

有今晚回港的市民表示，行李認領處只有其中兩個出口有工作人員、及仍可顯示資訊的螢幕。（香港01讀者提供圖片）

10號行李帶設為臨時行李詢問處

該市民形容，抵港旅客取回行李的情況混亂，大批抵港的市民及旅客滯留該處，也有不少人嘗試到處找職員查詢及協助。最後機管局也要將10號行李帶設為臨時行李詢問處。

此外，由於螢幕故障，連交通訊息也無法傳達，現場也見到有行李車上放有寫有機場快線班次的資訊牌。