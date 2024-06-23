機場電腦故障｜機管局指無航班取消　已初步復修　無發現黑客活動

香港國際機場今日（23日）發生電腦系統故障，機場的航班資訊更新受到影響，而行李認領處螢幕亦受到影響。機管局機場運行執行總監姚兆聰下午4時見記者時表示，今早發現問題後，已啟動應急機制，360個班次基本運作正常，今早已即時啟動後備系統，只是有另一個顯示模式。



機管局工程及科技執行總監梁永基指，沒有發現黑客活動；在下午近4時已初步復修，稍後會作詳細檢查。



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機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，今早發現問題後，已啟動應急機制；由今早7時起至下午3時，360個班次基本運作正常，做到辦票、登機安檢，沒有航班受影響，重申無班次取消，有部份航班因不同原因延遲，他再為受影響旅客致歉。

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姚兆聰指，整個航班資料沒問題，主要問題在電子屏幕未能顯示。他強調無乘客因而被取消航班或大幅延誤，而兩至三小時才知道閘口的情況，也與平日相若。姚又表示，現時機場航班顯示屏上，最遲未起飛班次是下午2時許出發，實際與日常無大分別。

他表示，今早已即時啟動後備系統，只是有另一個顯示模式，「格式（Format）有些少不同。」

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機管局稱，客運大樓的航班資料顯示屏已由中午起逐步恢復，現時已可以顯示未來三小時的航班資訊，而My HKG手機應用程式亦正在恢復提供航班資料。機管局提醒尚未出發前往機場的旅客，可以透過航空公司的網站查詢最新的航班資料，局方一直向航空公司提供包括登機閘口等最新的航班資訊，並確認相關資料準確。

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機管局工程及科技執行總監梁永基指，沒有發現黑客活動。他指今早發現網絡系統出現部份異常，影響到航班資料顯示屏的更新，因而啟動預案，並進行系統維護，現時初步復修，稍後會作詳細檢查。