簡約公屋今起接受申請　有劏房戶面臨租約滿須遷出　盼盡快入住

首批簡約公屋今（24日）起接受申請，合資格申請人早上到樂富的房委會客務中心交表。有不少劏房戶前來申請，大多已申請公屋兩至五年，形容現時的居住環境惡劣，希望搬到簡約公屋後，能夠改善生活。有申請者稱單位租約期滿，面臨要遷出，盼能盡快入住。



首批簡約公屋由今（24日）起接受申請，合資格申請者只需將相關文件投放在箱內即完成申請，過程簡單快捷。(盧翊銘攝)

70歲長者與太太居劏房 患嚴重哮喘冀遷出

房委會由今（24日）起接受首批簡約公屋申請，單位共有4400個。記者約8時許到達樂富房委會客務中心，人流尚可，並未出現人龍，符合資格的申請人只需將相關文件投放在收集箱內即完成申請。

患有長期病患的70歲林先生在姪女陪同下前來申請，他表示，患有嚴重哮喘，行動不便，經常住院，現與妻子居於土瓜灣的劏房，已申請公屋五年。

他表示，劏房生活環境差，空氣不流通，對哮喘造成影響，希望能盡快轉換居住環境，所以前來申請簡約公屋。他說：「政府要實事求事聽取民意，而家好多人呃呃騙騙就可以住到公屋，好唔公平，明明一打開病歷就可以知真假。」林生稱，希望能盡快入住簡約公屋，並希望政府能多關心長期病患的長者。

劏房戶吳女士表示，單位被業主收樓，十分逼切需要尋找新居所。(盧翊銘攝)

同樣居於劏房的吳女士表示，單位因租約期滿，即將被業主要求遷出，十分逼切需要尋找新居所。她指，其劏房位於元朗區，只有約70尺，每月租金3800港元，沒有獨立廚房，已輪候公屋4年。她指，渴望申請位於元朗攸壆路的簡約公屋，雖有少許擔心交通不方便，但至少租金比劏房便宜。

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另有居住在觀塘區劏房約7年的林先生，他指劏房環境：「好辛苦， 好熱好逼，淨係得一個床位。」，現已申請公屋約兩年。(盧翊銘攝)

劏房戶嘆單位高溫擠逼 讚簡約公屋租金便宜

另有居於觀塘區劏房約7年的林先生表示，已申請公屋約兩年，目前劏房單位租金約4000港元，生活環境非常差，只有一個床位，「好辛苦， 好熱好逼，淨係得一個床位。」他指。他指，選擇申請位於牛頭角彩興路的簡約公屋，因租金便宜且交通方便。

一家四口居住在九龍城劏房的黃先生表示，已申請公屋三年，現單位約200尺，租金約7000港元，環境一般，並無獨立廚廁。他同樣表示，由於簡約公屋交通便利及租金便宜，所以提交申請。被問及希望何時能入住，他則指只能交由政府處理。