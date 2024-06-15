簡約公屋｜何永賢：以項目完成日期計算　輪候3年公屋人士可申請

「簡約公屋」首兩個位於元朗攸壆路及牛頭角彩興路的項目，合共提供約4400個單位，6月24日開始接受申請。房屋局局長何永賢今日（15日）在電台節目稱，本周會陸續寄出申請表，在簡約公屋完成日期計算，已經輪候公屋3年、即現時輪候2年多的市民已經會收到申請表。她又稱申請表填寫方法簡單，「基本一格格、剔剔剔」，但及後要面見及提交詳細資料審核。



牛頭角彩興路簡約公屋項目單位。（盧翊銘攝/資料圖片）

入住簡約公屋不會影響傳統公屋輪候時間

對於簡約公屋對單身人士申請沒有加分，何永賢解釋指社會結構以家庭為中心，計分包括是否居住在惡劣環境、身體狀況、家庭狀況、分區等條件。至於不少簡約公屋非3至4人單位，何稱2人都可以組成家庭，劏房戶不少是小規模家庭入住，認為符合現實環境。

現時簡約公屋可讓市民入住約5年，節目中被問及有否信心讓入住的市民可盡快輪候到公屋。何永賢稱，屆時會踏入公屋建築期的下個5年，傳統公屋供應量會倍增，會不斷有簡約公屋、過渡性房屋居民入住傳統公屋，公屋輪候時間的5.7年會繼續下跌。她強調，選擇入住簡約公屋不會影響傳統公屋的輪候次序及時間，但表示如三次不選擇公屋，就會證明非迫切需要，連簡約公屋都會被撤走。

房屋局局長何永賢指出，申請人需選擇市區、新界或擴展市區，可以三個都選，但只選市區不能加分。（盧翊銘攝/資料圖片）

節目中有市民來電，表示現時83歲正照顧患有精神病的兒子，曾經兩次到房屋署詢問公屋輪候時間，惟職員表示需要輪候9年，現時居住過渡性房屋不太方便。何永賢回應指，長者家庭申請編配9年十分奇怪，與政府目標有距離，望該位市民將資料給予接線生，再由政府跟進個案。

深水埗是香港其中一個劏房區。（郭梓謙攝/資料圖片）

劏房最低面積為7-10平方米

「解決劏房問題」工作組將於8月提交報告予特首李家超。何永賢稱，現時按照收到的意見，劏房單位面積最少為7至10平方米，要有一定高度、有窗、廁所等，但政府未決定如何設最低標準、需要再思考。她又稱，處理劏房過程不用太擔心，部分劏房修正工作未必復雜，就算需要複雜更改，都會予以時間登記並設寬限期按優次執法，非一刀切全部大小問題一次過即時解決。