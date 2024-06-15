簡約公屋｜劏房家庭到攸壆路睇樓　副局長戴尚誠親自導遊

元朗攸壆路及牛頭角彩興路簡約公屋，6月24日開始接受申請。告別劏房行動召集人兼立法會議員鄭泳舜今日（15日）聯同立法會議員陳凱欣，率領30多個劏房家庭到攸壆路睇樓，並由房屋局副局長戴尚誠擔任「星級導遊」，向居民介紹屋苑及交通配套。



1至2人單位月租740元 3至4人月租1420元

首批簡約公屋有4,400伙，位於元朗攸壆路及牛頭角彩興路，6月24日起接受申請，7月15日前遞交表格將可優先處理。

戴尚誠介紹時指，攸壆路項目有2,150個單位，1至2人單位面積13平方米，月租740元，3至4人單位面積25平方米，月租1,420元，明年首季落成。

巴士接駁到大欖 小巴往元朗市中心

項目位於元朗，但亦有交通出入市區。戴尚誠說落成後將有巴士接駁大欖，另有小巴前元朗市中心。設施方面，屋苑內會有合作社及小商店。至於單位配套，全部單位均有熱水爐及抽氣扇。

深水埗及油尖旺劏房平均月租約5,000元，鄭泳舜指攸壆路項目租金合理，以3至4人家庭為例，只需要交三份之一租金，但居住面積卻大1倍。實地視察後，他認為環境不錯，空氣清新，同時又有巴士和小巴接駁，值得居民考慮。

居民遷離原本居住地區，有聲音憂慮不適應，陳凱欣期望居於劣質劏房的居民別介意遷離，因為簡約公屋空間較大，對於他們特別是有兒童的劏房家庭，會是不錯的選擇。

「同心經營幸福 — 告別劣質劏房行動」睇樓團由去年7月啟動，直至今日已舉辦了19個睇樓團，而今次是首個簡約公屋睇樓團。今日參與人家庭有30個，共超過50人，大部份都在輪候公屋，他們即場表示有興趣申請簡約公屋。

除了參觀攸壆路項目，睇樓團亦到了元朗粉錦公路，參觀雙魚薈過渡性房屋項目。

何永賢、鄭泳舜6月14日晚上與深水埗劏房住戶交流，介紹簡約公屋。（鄭泳舜提供）

首批簡約公屋將於6月24日開始接受申請，鄭泳舜昨晚（14日）亦參與深水埗居民交流會，由房屋局局長何永賢向深水埗劏房居民簡介簡約公屋詳情。劏房居民雖然對簡約公屋有興趣，但擔心搬離市區影響子女學業。若子女轉校有問題，教育局可以協助聯繫。