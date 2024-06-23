簡約公屋申請｜周一起申請7.15前交表優先　租金、加分位一文看清

政府簡約公屋項目，第一期元朗及牛頭角簡約公屋單位共有4400伙，租金介乎720元至2,650元，首批簡約公屋在周一（24日）起接受申請，合資格人士於7月15日前交回申請表可獲優先處理。



簡約公屋採用編配優次計分方式，當中有四個加分位，分別是居住不適切居所時數，家有長者或子女，因健康嚴重影響工作能力，以及選擇市區或新界盤有不同加分。《香港01》整理簡約公屋的選址位置、單位配套、租金等資訊，一文看清如何申請簡約公屋。



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「簡約公屋」對象

主要是2025年5月前輪候傳統公屋不少於三年人士入住，以家庭申請者優先。根據房屋局計算，目前合資格申請者大概有 85,000 個。入住「簡約公屋」後，可繼續保留輪候傳統公屋的位置及資格，但不再符合申請「現金津貼試行計劃 」津貼。

如初步符合資格的申請者未能收到由房屋局寄出的申請表，可致電3464 0700向簡約公屋專責小組辦事處查詢，或直接前往簡約公屋專責小組辦事處或香港房屋委員會客務中心簡約公屋資訊站向職員查詢。經職員核實申請者的身份及資格後，申請者可即時領取相關申請表格。

「簡約公屋」申請方法

房委會將主動發信予所合資格的申請者，邀請他們申請入住「簡約公屋」。申請者如有意申請該期簡約公屋項目並獲優先處理，須在7月15日期前交回申請表。房屋局會優先處理在指定申請日期內交回的申請表，其後再處理在指定日期後交回的申請表。

在所有期數編配完畢後，視乎是否仍有剩餘的簡約公屋單位，房屋局將定期向新符合輪候公屋三年或以上資格的一般公屋申請者發出通知書及申請表。

紙本申請



郵寄：把填妥的申請表郵寄至香港灣仔告士打道郵政局郵政信箱28222號房屋局「簡約公屋」專責小組辦事處；

投遞：於辦公時間內（星期一至星期五上午九時至下午六時，星期六、日及公眾假期除外）放入以下其中一個地點的文件投遞箱：

i) 九龍橫頭磡南道三號香港房屋委員會客務中心第二層平台「簡約公屋」資訊站

ii) 香港灣仔告士打道五號稅務大樓八樓八○一室「簡約公屋」專責小組辦事處

電子申請



如申請者及家庭成員均已登記「智方便+」，可選擇透過掃描申請表上的專屬二維碼，填寫、簽署及遞交電子表格。

「簡約公屋」編配優次

當申請人數超過可提供的單位數量時，負責營運該「簡約公屋」項目的機構，會以政府訂定的標準進行分析和安排編配，並考慮申請者輪候傳統公屋的時間和所面對的居住困難後，選擇較有需要的申請者入住。

計分方面分為申請住戶現居於適切居所、申請住戶家庭人成員、因健康問題而嚴重影響正常生活選區等四大項，底分為100分，按不同元素加分。

「簡約公屋」租金：

簡約公屋租金會與傳統公屋租金掛鈎，當局初步考慮訂為同區新落成公屋九折。視乎單位 面積及地區，「簡約公屋」租金初步預計約為740元至2,650元。

第一期簡約公屋選址位置

元朗攸壆路



• 單位數目：約 2,150 個

• 單位類型：約八成是 1 至 2 人單位；約八成是 3 至 4 人單位

• 入伙日期：預計 2025 年第一季

• 單位配套：每個單位均設有獨立洗手間、淋浴間、開放式煮食空間、熱水爐、抽氣扇，每座三層不設升降機

• 周邊配套：商店、自助洗衣店、溫習／活動室、社區服務設施等交通：有巴士總站及小巴站提供公共交通服務，約 15 至 20 分鐘車程可到達元朗市中心、上水及大欖隧道轉車處

• 教育設施：位置屬 74 小學校網，區內有 29 所小學及 42 所中學

牛頭角彩興路



• 單位數目：約2,290個

• 單位類型：約七成為1至2人單位；約20%為3至四人；約13%為四至五人單位十幾

• 入伙日期：預計2025年第二季

• 單位配套：每個單位均設有獨立洗手間、淋浴間、開放式煮食空間、熱水爐、抽氣扇，每座設有升降機，兩期樓宇之間亦有升降機連接

• 周邊配套：小商店、自助洗衣店、溫習／活動室、社區服務設施等，步行 5 - 10分鐘可到達彩福邨街市、彩德商場及彩雲商場

• 交通：有小巴站提供公共交通服務，附近亦有多條小巴及巴士線往返彩虹港鐵站及港九不同地區

• 教育設施：位置屬 46小學校網，區內有9所小學及38所中學