香港文創｜學者嘆20年前常居全球上風　籲勿固步自封與妄自菲薄

香港恒生大學藝術設計系創系主任許焯權今日（22日），在港台節目《香港家書》中，從探討文創的角度探討香港市道低迷的原因。他認為，香港城市品牌的核心價值，建基於法治制度的國際性，金融系統的流通性，社會文化的包容性等，強調輕率改變任何一項，均會削弱香港文化底蘊，從而輸掉旅客與海外投資。



而去年公布的國際城市品牌排名中，香港的排名只得41名，被第6名的新加坡遠遠拋離。許焯權感嘆︰「我在2000年代初曾研究城市文創的競爭力，當時香港和新加坡經常在這些國際排名中不相伯仲，而且香港常居上風，想不到20年過去，彼此的品牌形像會有這様大的差別。」



日本成功在於每個城市均有不同的特色

許焯權在《香港家書》中，從文創的角度探討香港近年市道低迷，部份商場人流冷清的原因。他以日本的成功個案為例，當地每個城市均設有文化古蹟、現代建築、博物館、展覽和表演活動、商店街、商場以及不可缺少的美食等，更會舉辦特別的主題節慶。「假如一個城市在這些項目每項都拿上及格的分數，理論上應該不會沒有人來。」

香港恒生大學藝術設計系創系主任許焯權6月22日在港台節目《香港家書》中，香港城市品牌的核心價值建基於法治制度的國際性，金融系統的流通性，社會文化的包容性等，強調輕率改變任何一項，均會削弱香港文化底蘊。（資料圖片／陳子雲攝）

許焯權並提到，最近與京都藝術大學建立友好夥伴關係，並參觀一年一度舉辦的京都國際寫真祭Kyotographie。他介紹指，該攝影展由日本及法裔夫婦於2013年創辦，現今已成為國際藝壇的盛事，更由影像發展至流行音樂，獲得政府和企業的贊助，前景十分美好。

香港恒生大學藝術設計系創系主任許焯權。（網上相片）

京都寫真祭的成功 反映文藝領域由民間主導十分重要

許焯權表示，京都長久以來予人的印象，是歷史和傳統的城市，惟該寫真祭卻傳達出，傳統的城市亦擁有最前衛的潮流文化，引領藝術設計的時尚。他認為在文化及藝術領域，民間的主導及自主性十分重要，既反映社會由下而上的包容和多元性，亦讓政府在介入社會事務的角色保持客觀和中立。

「本來以京都這樣歷史悠久的文化古都，本身已散發出不可抗拒的魅力，什麼都不用做一年四季也會遊人如鯽。寫真祭說明了城市的文化底蘊就好像存在銀行裡的本金，透過利率會生出利息變成更多的本金。好好善用及保存這些本金就不愁城市沒有吸引力。」

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輕率改變城市品牌核心價值 會削弱香港文化底蘊

許焯權又指，每個城市的吸引力，與品牌經營及發展策略息息相關。而香港城市品牌的核心價值，正建基於城市空間與密度的獨特性，常住與流動人口的多元性，法治制度的國際性，金融系統的流通性，和社會文化的包容性。他強調，輕率改變任何一項，均會削弱香港文化底蘊，破壞辛苦建立的城市品牌，從而輸掉旅客與海外投資。

許焯權並強調，品牌價值並非香港單方面決定的，是由國際社會多方面的共識和認同，或者是市場肯定的。他又指，品牌建立亦需要持份者的認同和參與，只有讓更多具創意及執行能力的文化企劃人士成為持份者，才可鞏固香港城市品牌的價值。

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20年前香港新加坡國際文創排名不相伯仲

許焯權並翻查資料，發現去年公布的國際城市品牌排名，雖然香港在中國的城市仍然居首，在國際排第41名，但仍被第6名的新加坡遠遠拋離。「我在2000年代初曾研究城市文創的競爭力，當時香港和新加坡經常在這些國際排名中不相伯仲，而且香港常居上風，想不到20年過去，彼此的品牌形像會有這様大的差別。」

不過許焯權展望將來，對前景抱持樂觀。他認為香港作為國際文創城市的條件是豐厚，但建議香港在國家和國際的發展中，保持穩定和平衡的步伐，不好大喜功，不固步自封，不妄自菲薄，在瞭解國情的同時，兼具洞察國際形勢的睿智和分析能力，凡事適可而止，知所進退，讓香港發揮靈活變通的文化軔性。