屠龍小隊案｜警員指黃振強被捕時發難　眾警需用少少武力把他制服

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，今（25日）在高院續審。拘捕警員供稱，當日他向「屠龍」隊長黃振強表明身份後，黃隨即發難撲向他，警員惟有攬著黃並將他撲倒在床上，並在3名同僚協助下制服黃。警員否認當日曾襲擊或言語威嚇黃，但指要制服黃必然須使用「少少武力」，並稱事後亦未發現黃身上有傷。



警員供稱他們在拘捕前一天已在灣仔展鴻大廈，相信為疑犯的安全屋一帶監視。（鄧栢良攝）

拘捕前一天已在監視安全屋

匿名警員X今在屏風後作供，稱於2019年12月7日接受上司訓示，前往展鴻大廈進行跟蹤和監視行動，目標人物包括被告張俊富和張銘裕，「屠龍」隊長黃振強及其隊員梁政希和林銘晧Kan，和同謀者吳智鴻。據早前證供，「屠龍」租用的安全屋位於展鴻大廈，該處亦是黃振強、張銘裕和嚴文謙於12月8日清晨被捕的地方。

見各人不同時或與女子一同到步

12月7日晚上9時45分，X到達克街展鴻大廈附近約6分鐘後，見到張俊富和一名女子進入展鴻大廈。至11時14分，黃振強和林銘晧乘坐的士到場，在大廈樓下吸煙，黃之後輸入密碼進入大廈。11時22分，梁政希和兩名女子出現，梁之後獨自進入大廈，於11時45分離開。 12時03分，黃和張俊富、兩名女子步出大廈，在門口徘徊和聊天，林和另一名女子約5分鐘後步出大廈。

警員指屠龍小隊的隊長黃振強(圖)被捕時曾發難。

6人到步後又前後腳離開

6人之後前後腳離開，首先離開的是張俊富和一名女子，另一名女子緊接其後離開，之後是林和另外一名女子，最後離開的是黃。當黃沿克街左轉至莊士敦道時，早前和林一同離開的女子在附近等黃，林則站在軒尼軒道和莊士敦道交界的油站。黃其後會合該名女子後，一同向譚臣道走去，警員最後失去視線。

未見目標人物張銘裕及吳智鴻

X在盤問下確認，他當晚第一眼見到黃和梁時，兩人均有攜帶背囊進入大廈，但離開時身上同樣沒有背囊。X亦同意，梁僅在大廈內逗留了23分鐘，黃則在大廈內逗留了少於一小時。X另稱，他不清楚張銘裕與同行女子的關係，亦未有留意兩人舉止是否親暱。X最後確認，當晚從未見過目標人物張銘裕和吳智鴻。

警員表明身份後黃即發難並激烈反抗

警員戴明德供稱，他於2019年12月8日到展鴻大廈12樓某單位門外，先是拍門表明警察身份，惟沒有人應門，之後有其他部門同事到場進行爆門。戴是首名衝入單位的警員，他左邊房間見到黃後便表明警察身份，但黃隨即發難撲向戴。由於當時現場危險尚未排除，戴在混亂中攬著黃並將他撲倒在床上。黃仍繼續激烈反抗，戴最後在3名同事協助下成功制服黃。

否認曾用警棍襲擊黃

戴在盤問下否認，當日曾要求黃提供藏槍地址、掌摑黃、用警棍襲擊他，或以言語威嚇他。戴續指，在黃被捕和警誡後，他自願向警方提供手機密碼，並非出於警方威嚇武力而提供。

戴稱當時未見黃身上有傷勢

辯方另提問，當時4名警員用了約3分鐘才成功制服黃，質疑在雙方互相糾纏期間，黃有沒有可能遭警員弄傷。戴稱他當時只是負責攬著黃，但他事後沒有見到黃身上有傷。辯方之後展示黃於12月9日在東區法院拍攝的傷勢圖片，黃再次確認他當時未有發現黃身上有任何傷勢，並稱不清楚黃曾點名投訴在被捕時遭戴襲擊。

要控制黃一定會用少少武力

辯方續提問，戴是否因曾襲擊黃，於2020年1月19日被調離當時所在的隊伍。戴否認，解釋指調離隊伍的原因是升任警長。辯方再問及，警署警長馮保羅幫手控制羅時有否使用武力。戴回答稱沒有留意，但認為既要控制黃則一定會用到「少少武力」。

否認曾在長沙灣警署打賴

辯方最後引述相關紀錄指，戴於2020年1月19日曾和馮保羅等到長沙灣警署報案室，在2樓一個房間毆打和恐嚇賴。戴否認，稱紀錄應該有錯，因為他當時已被調至北角軍裝巡邏小隊。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

6男1女被告：張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023