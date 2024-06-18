屠龍小隊案｜黃振強投訴警威嚇：信唔信831有死人掟晒上挪亞方舟

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，今（18日）在高院續審，控方繼續傳召曾參與調查的警員作供，其中一名女警稱，曾處理屠龍小隊隊長黃振強稱遭警方毆打及威嚇的投訴，她之後有撰寫報告，該報告提及黃不但稱遭警掌摑及關燈毆打，更有警員威嚇他說：「信唔信831有死人？掟晒上挪亞方舟﹗掟埋你上去啊！……」但該女警稱，黃已同意暫緩對警的投訴直至案件完結。



黃振強稱，被捕後遭警員武力對待，包括以手拍打臉部。

指警曾威嚇信唔信831有死人

警長何悅寧（音譯）作供時確認，她曾於2019年12月17日到荔枝角拘留所屠龍小隊隊長黃振強會面，處理黃稱被捕時被警毆打的投訴，根據她撰寫的報告，黃稱他當時一個人在房間的床上，5名便衣警突強行闖入，並替黃鎖上手扣，要他供出藏槍地點，黃沒回應並被掌摑左臉4至5下，又遭另兩警員威嚇稱：「你信唔信831有死人？掟晒上挪亞方舟！掟埋你上去啊！可以送你返大陸！你大陸仔丫嘛，你大陸係咪有親戚啊！」

關燈被毆 再亮燈見警手持伸縮警棍

報告續指，黃當時十分驚謊，但沒有說出藏槍地址，之後有人關上房間的燈，黃感到大脾和臀部遭硬物襲擊，房間的燈光再次亮起時，黃見其中一名警員手持伸縮警棍，估計有人在打他。黃因害怕解鎖他的兩部手機，並供他警員檢視。何透露黃已同意將暫緩這投訴至刑事案件結束。

多名警員均承認曾到荔枝角拘留所見黃振強。（資料圖片）

另一警認見黃25分鐘錄21頁口供

偵緝警員盧博文則稱，他2023年隸屬財富情報及調查科的財富調查組，同年3月17日曾到荔枝角收押見黃振強，以起訴黃籌集資金的控罪。同年9月20日，盧再到收押所為黃錄口供，歷時25分鐘。盧將準備問的問題寫在筆記本上。盧說該些草稿沒有規定要儲存，他慣常處理錄口供程序時，都會帶紙筆作紀錄，直到案件完結後銷毀。

相關筆記已銷毀

辯方指盧當日僅見了黃25分鐘，便草擬出21頁的證人口供，質疑25分鐘內「無可能講到咁多野」。盧指黃口供涉及的人數不多，且他有在另一張口供紙上用點列方式作筆紀，該筆記已銷毀。

辯方另指，盧與另一組的同僚在相關文件紀錄中，均曾稱在同日與黃見面，兩者紀錄的時間有重疊，質疑有人記錄錯誤。盧稱他無法為他人解釋紀錄，但他的紀錄無誤。

軍械專家指吳及蘇手槍屬同一型號

隸屬軍械法證科專家證人李啟輝作供，確認在吳智鴻家中檢取的手槍，其型號為P80，與拘捕蘇緯軒時檢獲的手槍外形相似，使用的子彈口徑亦一樣，惟不能確認該槍是否屬於原裝槍。另上述兩支手槍與在彭軍壕藏在摩星嶺橋底的手槍，三支槍的板機右上方均印有「P20」的字眼。

未在李家田斜孭袋發現射擊殘留物

提及被告李家田在錄影會面透露曾用以存放手槍的綠色斜孭袋，李確認他曾檢驗該袋，但未發現有射擊殘留物。控方問，曾射擊過的槍放入袋後，是否就必然能在袋內驗出射擊殘留物。李回答稱，與射擊過的手槍直接接觸的袋，驗出射擊殘留物的機會很大。但由於該袋有一定面積，驗不出殘留物有機會只是抽樣檢驗時未能抽中，並不代表一定沒有殘留物。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2022