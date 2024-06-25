四電一腦｜乾衣機及抽濕機7.1起納入計劃　不再提供循環再造標籤

獨立式乾衣機及抽濕機，7月1日起將納入「四電一腦」計劃，而計劃下雪櫃的最大容積將增加至900公升，洗衣機的最大洗衣量增加至15公斤。



當局亦取消現時分發和銷售「四電一腦」產品必須提供循環再造標籤的規定，但在給予顧客的銷售收據、仍須按現時做法、載明循環再造徵費的訂明字句。



市民現時購買「四電一腦」新產品，銷售商須安排免費上門回收同類舊產品的服務。7月1日起，獨立式乾衣機及抽濕機亦納入「四電一腦」計劃。（資料圖片/夏家朗攝）

市民現時購買「四電一腦」新產品，即空調機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器時，法例要求銷售商須為他們安排免費上門回收同類舊產品的服務。7月1日起，獨立式乾衣機及抽濕機亦納入「四電一腦」計劃，同時，計劃下的雪櫃最大容積，亦由現時的500公升增加至900公升，洗衣機的最大洗衣量則由現時的10公斤增加至15公斤。

市民現時購買「四電一腦」新產品，銷售商須安排免費上門回收同類舊產品的服務。7月1日起，獨立式乾衣機及抽濕機亦納入「四電一腦」計劃。（資料圖片）

另外，於7月1日起供應商和銷售商在分發及銷售受管制電器時不再需要提供循環再造標籤，但仍須按現時做法，給予顧客的銷售收據載明循環再造徵費的訂明字句，以識別在「四電一腦」計劃下分發的受管制電器。

環境及生態局2022年10月文件預告「四電一腦」再增加徵費項目。（立法會文件截圖）

環保署發言人表示，有關法例的生效公告去年11月在憲報刊登後，環保署隨即展開各項前期工作，在今年1月至6月期間，已派員實地到訪大約1,600間電器供應商及銷售商，並提供相關申請文件及宣傳品等，以解釋優化計劃的詳情，協助他們向環保署登記及更新公司的資料。