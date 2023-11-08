四電一腦｜明年7月1日乾衣機和抽濕機新納入徵費　每件$125

環境及生態局今日（8日）向立法會提交文件，計劃明年7月1日擴大「四電一腦」廢電器計劃的範圍，總容量上限由現時500公升增至900公升，還有把洗衣機量上限由現時10公斤增至15公斤，以及新增兩種受管制電器須徵費，即滾洞式乾衣機和抽濕機（由供應商支付每件125元）。局方將根據《2023年〈2023年產品環保責任(修訂)條例〉(生效日期)公告》，宣布相關生效日期，較一年前預計的時間表提早一季實施。



▼1月16日 測試了10款前置式洗衣乾衣機▼



+ 3

環境及生態局文件指出，《2023年〈2023年產品環保責任(修訂)條例〉(生效日期)公告》將於本周五（10日）刊憲，及於下周三（15日）提交立法會。修訂旨在公告，明年7月1日實施擴大廢電器計劃的範圍。該計劃在2018年實施，涵蓋八種受管制電器（一般稱為「四電一腦」），即空調機、電冰箱、洗衣機、電視機、電腦、列印機、掃描器和顯示器，該等電器的供應商須支付循環再造徵費，並就其分發的各類受管制電器提供循環再造標籤。

環境及生態局2022年10月文件預告「四電一腦」再增加徵費項目。（立法會文件截圖）

上月18日立法會已通過《2023年產品環保責任(修訂)條例》，擴大廢電器計劃的範圍三部分，包括 (i) 涵蓋更大容量的電冰箱，把額定總容量上限由現時的 500 公升增至 900 公升；(ii) 涵蓋更大容量的洗衣機，把額定洗衣量上限由現時的 10 公斤增至 15 公斤；以及 (iii) 新增兩種受管制電器，即滾筒式乾衣機和抽濕機。同時，取消在分發受管制電器時須提供循環再造標籤的規定，以精簡廢電器計劃的運作。

文件提及《公告》表示，以上修訂將於2024年7月1日生效。環境及生態局去年10月時預計，新納入計劃的乾衣機和抽濕機，每件收125元，最快於2024年第四季開始實施，如今是提早了一季。

《公告》也涵蓋今年5月1日全面實施玻璃飲料容器計劃技術性修訂，建議於2024年2月1日生效。環保署現時每季收到超過1,000 份由登記供應商呈交的申報。現行法例只容許以郵遞方式向登記供應商送達繳費通知書和評估通知書。上述《修訂條例》建議增添傳真、電郵和指定電子系統為送達通知書的方式，這些修訂亦於上月18日的立法會通過 。