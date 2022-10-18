四電一腦｜乾衣機、抽濕機納徵費　環境局︰最快2024年第四季實施

「四電一腦」生產者責任計劃於2018年全面實施，環境及生態局向立法會提交文件，建議擴大三類現行受管制電器的涵蓋範圍，包括更大容量的電冰箱、洗衣機，以及新增乾衣機和抽濕機。當局預計，新修訂最快於2024年第四季實施。

新納入徵費涵蓋範圍的乾衣機和抽濕機，建議徵費水平同樣為每件125元。



「四電一腦」原本涵蓋空調機、電冰箱、洗衣機、電視機、電腦、列印機、掃描器和顯示器，於2018年全面實施。配合計劃而興建的廢電器電子產品處理及回收設施（WEEE · PARK），截至今年6月，已處理超過90,000公噸受管制廢電器電子產品。

「（立法會文件截圖）

每件徵費125元

環境局向立法會提交文件表示，考慮業界及公眾意見後，建議擴大三類現行受管制電器的涵蓋範圍，包括更大容量的電冰箱，由現時額定總容積不超過500 公升，增加至900公升；更大容量的洗衣機，由現時額定洗衣量不超過10 公斤，增加至15公斤；並將計劃包括獨立式乾衣機，以及抽濕機。當局建議，新加入的兩款電器，其徵費為125元。

環境局表示，落實上述建議需要修例，預計計劃最快將於2024年第四季開始實施。