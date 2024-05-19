睇牙之苦｜八旬翁一次街症剝一隻　排10小時再趕尾班車：唔痛唔嚟

牙痛慘過大病，基層市民而言，牙痛最慘可能不是肉體痛楚，而是求醫折騰。80歲的劉伯因年紀大牙齒壞，為了剝牙過去已來過荃灣牙科診所排險拿街症籌十多次。只剩兩隻牙的他每次都會盡早來到診所，以免太遲做初步登記趕不上尾班車要坐的士回青衣的家。

想止痛、剝牙仍可去牙科診所排隊看牙醫，但如想補牙、杜牙根的現時則未有任何公營牙科服務提供予基層市民。社區組織協會幹事連瑋翹表示，不時見到有街坊因為經濟負擔而放棄求診，更有不少個案最終因延誤求醫，而要剝去全部牙齒。

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣同樣認為，政府要明白必然用到更多的公幣才可以做好公營牙科服務，建議應仿效學童牙科保健服務，為未有經濟能力的中學生及大學生培育洗牙等牙齒護理習慣。



《睇牙之苦》系列之二：街症亂象篇

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劉伯每次下午兩時前已到達診所：唔係排第5位之前搭唔到尾班車

上周四（16日）晚上八時，荃灣牙科診所外一如慨往坐了不少市民，有人甚至連晚飯亦未趕及吃就前來，為的只是可以拿上籌看牙。「其他地方嗰啲就唔知啦，香港（睇牙）真係好難。」80歲的劉伯早在下午兩時前已到達荃灣診所，為的就是盡量排在較前位置，以免太遲做初步登記趕不上尾班車要坐的士回青衣的家，「盡量都諗住（排）5號（位）之前，如果唔係（排）第5號（位）之前，搭唔到尾班車呀。」他可以說是這裡的「常客」，因過去已來過這間診所十多次，每次原因都是為了剝牙。

每次只可以剝一隻牙：感覺唔到痛未唔嚟囉

以前全口32顆牙齒現時張開口只剩兩隻，他解釋是因年紀大牙齒已全部壞掉，「唔剝唔得，食唔到嘢⋯⋯我唔剝嘅話就食唔到嘢，咬落去牙肉會痛。」他直言已記不起何時開始來這裡剝牙，但每次牙痛自己都會來這裡排街症，而因為牙科診所每次只可以剝一隻牙，故不知不覺已來了這裡十多次，「如果感覺唔到痛未唔嚟囉，遲啲囉！」他續指，今次剝牙過後，再要來多一次診所剝牙，那之後就可以去配全口假牙。

要在診所門口等候十小時，他早就做好準備充足，帶了粥果腹。對於現時派籌安排，他笑言，要剝牙都沒有辦法，加上年紀已大北上要上上落落不方便，故只可以排隊等，「私家梗係方便啦，但佢要嘅錢多吖嘛，我哋長者冇嘢做，負擔唔起嗰啲開支。」

除了劉伯，現場亦有不少跨區來求診的市民，千辛萬苦等到了凌晨12時拿籌的一刻後，則急急離開趕坐尾班車。有取得籌號後的市民笑言，拿到籌猶如抽到居屋，因如不幸已滿額，則要再等數日後才可以再排，「香港仲話大都會喎！」

補牙、杜牙根公營牙科服務不包 無法負擔私營市民想方設法止痛

想止痛、剝牙仍可以去牙科診所排隊看牙醫，但如想補牙、杜牙根的現時則未有任何公營牙科服務提供予基層市民。62歲的阿May（化名）數月前已出現牙痛，惟因私家牙科診所收費高而未有求醫，只找了不同方法止痛，「含鹽水、又拎啲牙膏敷住佢、又食止痛藥、又拎啲止痛藥敷住牙，幾種方法都試過......都係一停止咗又痛。」

上月她牙痛情況再加劇，令其不得不去看牙科醫生了解原因，「唔食嘢都痛，痛到訓唔到教」，不過其在得知是牙齒出現裂痕後亦未有接受牙科治療，全因對以散工維生的她而言要在港看牙是沈重負擔，「香港嘅牙醫太貴，比唔起吖嘛。」她直言，女兒因有傷殘並不想離開香港，惟不斷服食止痛藥亦不是辦法，故本計劃北上求醫，最後幸得社協幫助，才得以在港用便宜的價錢杜牙根。

牙齒除了影響生活質素外，亦與不少長期病患有關鏈。據美國杜蘭大學早前發表的研究結果指出，如擁有不足17顆牙齒的市民患上心臟病風險比擁有25至32顆牙齒者高25%。此外，美國亦有研究指出，掉牙嚴重的人發生高血壓的風險，比一般人高20%，而高血壓可能引起心臟病發作、腦中風、失智和其他可能致命的疾病。

社協：公營牙科服務絕對不是可有可無

社區組織協會幹事連瑋翹表示，公營牙科服務絕對不是可有可無，過去都有不少調查指出有半數長者曾因牙痛而睡不著，反映牙齒問題已很困擾市民的生活。他續指，社協每年都舉辦兩次為基層市民做牙科檢查，不時見到有街坊因為經濟負擔而放棄求診，「一早知牙有事、有一隻痛、兩隻痛，慢慢變到三隻痛、六隻痛，但一直都無睇，或者淨係夠錢剝咗最痛嗰隻，其餘都無做」，更有不少個案最終因延誤求醫，而要剝去全部牙齒。

他表示，公營牙科服務比起其他醫療服務過往一直未受重視，重申牙科是值得投放資源，特別是由小做起去培養健康習慣，「如果由教育或者護理做起，資源嘅投放係咪真係咁誇張呢？」他以英國為例，其會提供資源予中老年人作牙科檢查，認為政府的資源「放錯位」，集中投放在提供剝牙及假牙等服務，而非預防牙患上。

陳凱欣倡加強牙科保健服務 助減年老出現牙患

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣同樣認為，政府要明白必然用到更多的公幣才可以做好公營牙科服務，建議應仿效學童牙科保健服務，為未有經濟能力的中學生及大學生培育洗牙等牙齒護理習慣，而非現時考慮以共同治理形式資助。她續指，如學生可以在年幼時已培育習慣，則有助減少到老時出現牙患問題。長遠而言，她認為需思考成立新的牙醫學院培訓更多牙醫，而非單夠海外牙醫填補人手空缺。