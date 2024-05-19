牙科街症如公務員「牙縫」漏出　議員批制度不改　縱加牙醫也徒然

通宵排隊、漫長輪候，是香港牙科街症寫照，歸根到底原因是名額少之有少。政府牙科服務由40年代開始，服務對象主要為公務員，為公眾提供的有限緊急牙科服務如同依附於公務員福利之上，在服務公務員的時間段中「牙縫」間騰出來，所佔名額少得「不足掛齒」。

要解睇牙難、牙科街症籌號「排」不停老難題，破解此原生制度問題是關鍵。立法會衞生事務委員會主席陳凱欣直言，如制度不變，即使公營牙醫人手上升，按現時服務名額分配，根本不能覆蓋到一般市民牙科需求，認為需要改變公營牙科診所定位，主要服務變為一般市民。



《睇牙之苦》系列之三：原生制度篇

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公營牙科上年度服務逾53萬人次公務員及家屬 公眾只佔總人次3.3%

本港公營牙科主要服務公務員和合資格家屬，衞生署有43間公務員牙科診所主要均為履行公務員合約的聘用條款，只有11間牙科診所會每星期騰出一兩個時段，為市民提供免費緊急牙科服務。以2023/24年度為例，在服務總人次上公務員及合資格人士有逾53萬人次就診，而公眾人士則約1.8萬人次，佔比只有約3.3%。

兩者就診名額差距甚遠惹來爭議，上周一及周四（13日及16日）的荃灣牙科診所，公務員時段人流較稀疏，相反開放予市民排隊等拿籌座位卻早有人霸佔，為的是可以獲得免費的公營牙科治療。

排街症籌市民對制度感不解：牙科同普通科一樣需求好大

與前來排隊的市民了解，不少均指最近始得悉街症名額是由公務員時段騰出，直言認為此安排不太公平，為家傭排隊的王先生直言感到奇怪，「我唔明囉⋯⋯大家有眼睇，牙科同普通科一樣需求好大。」他認為，不應以牙醫少以作減少街籌原因，認為政府應提供更多資源填補相關需求，「唔係話因為牙醫少所以就比少啲（位），唔好咁樣諗嘢，完全係兩回事。」

倡服務名額不應分「身份」

前來取藥的顧生亦批評， 90歲父親數次到此牙科診所排隊輪候取籌看牙，由下午2時排到半夜12時，相反公務員就毋須大排長龍便能看牙醫，建議服務名額不應分身份，「公務員，唔好話我係妒忌啦，都係香港人啫，都為大家服務啫，點解公務員特別呢？」

退休公務員嘆公僕預約亦不易：兩班人「爭資源」根源在政府安排不當

另一邊廂，有公務員認為，現時抽走部分牙科診所服務量去服務公眾明顯是「分薄資源」。前來預約洗牙的退休公務員葉先生指出，單是為公務員提供的牙科服務本來已嚴重不足，簡單如預約洗牙至少要等兩年，「根本公務員本身都唔夠，另一班人又話唔夠，點解政府唔係諗點樣擴大資源，而係擠迫係個pool仔咁，係咁多㗎喇，你哋爭就爭喇。」

他慨嘆，私營牙醫收貴高昂，洗牙至少550元、其他牙科問題或要上千元、植牙價錢更高達數萬元，「公務員都唔一定畀得起錢㗎」，批評現時造成兩班人「爭資源」狀況的根源在於政府安排不當，應探討更多方法解決目前的需要。

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近80年不改制度令牙科服務陷「零和遊戲」困局

回看歷史，時任首席政府牙科醫生（Chief Government Dental Officer）Dr Walter Allwright在1947年來港成立政府牙科服務，當時相關服務主要對象為公務員，但已有為公眾提供有限緊急牙科服務，包括止痛和脫牙。

不過，過去近八十年，雖然香港已有自己培訓的牙醫，惟相關政策仍沿用至今，要增加牙科街症名額似乎無可避免陷「零和遊戲」的困局。然而，不同其他疾病，市民可以去普通科診所及急症室以低廉的價格接受治療，牙科街症卻近乎是基層市民遇上牙科問題時唯一的「救命草」。

社協稱以少量名額照顧公眾是歷史遺留問題：但絕對唔係21世紀標準

社區組織協會幹事連瑋翹直言，現時的牙科街症名額根本不能夠滿市民的需求，其以香港島為例只有一間牙科門診，每星期數十個名額卻要應付過百萬市民的需求，「已經唔係話個服務好唔好，點改良，其實同無服務係差唔多。」他表示明白相關制度是歷史遺留下來的問題，用少量的名額照顧公眾，「但絕對唔係21世紀嘅標準」，倡要設立新的服務模式。

陳凱欣點出制度若不變 再加牙醫人手也不能覆蓋普羅市民需求

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣認為，大眾一直視牙醫註冊修訂條例為「尚方寶劍」，認為只要修例就會有很多牙醫來港可以解決問題，惟如現時制度不變，即使有公營牙醫人手上升，按現時服務名額分配計算，根本不能覆蓋到現時普羅市民的牙科醫療需求。

陳凱欣。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳凱欣倡改變公營牙科診所定位 主要服務對象改為一般市民

她直言，現時11間設牙科街症的診所中，九龍只有兩間，令不少市民要通宵排隊是不合理，並建議要短時間解變困境，需要改變公營牙科診所的定位，為主要服務一般基層市民，而公務員方面， 較有能力的中層及高層公務員則可以給予類似醫療券的津貼，資助其到私家診所求診。

她續指，未必需要強制所有公務員出私家，而是提供多一個選擇，事實上現時公務員看公營牙科門診的輪候時間很長，不少人要等上三年左右少可以洗牙，故自己亦聽到有公務員反映希望為公務員提供的牙科服務津貼，「未必所有人都會去私家，但有幾千個位空返出嚟都好好。」