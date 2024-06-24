展覽｜時代下的街角浪漫　80後藝術家慧惠畫卷紀錄社區的變與不變

【展覽/ 社區/ 慧惠】香港的人口和建築密度使得街頭有如迷宮，大家日常會有看地圖的習慣，找尋目的地、隱世小店或街頭食肆，在平面的地圖當中，其實隱藏著一個個精彩或細膩的故事，眼球從地圖上轉到風景，總會被眼前的人與事吸引著。香港土生土長的插畫家、藝術家慧惠，擅長將對於城市的細膩感知化為插畫，自2017年推出個人畫集《給油麻地的情書》之後聲名鵲起，現時在不同的街角或牆壁，都有機會見到她的壁畫作品。



圖片來源：《香港人的浪漫 - 老區約會地圖》

繼《給油麻地的情書》的成功之後，最近慧惠推出另一本新書《香港人的浪漫 - 老區約會地圖》，同樣是插圖作品，探索深受喜愛的油麻地、銅鑼灣和荃灣社區等，展現出香港的魅力與複雜性之同時，亦表達出香港日益變化的情感。80後藝術家慧惠畢業自香港城市大學創意媒體並主修電影，她的作品雖然以插畫為主，但當中有著跨越媒介的巧思，她認為插畫有如寫作，可以表達出個人感受、訴說故事，既愛繪畫小店，又以社區地圖呈現宏觀的觀察和感受，透過獨特的用色和繪畫技巧，使得作品別具感染力。

圖片來源：《香港人的浪漫 - 老區約會地圖》

圖片來源：《香港人的浪漫 - 老區約會地圖》

圖片來源：《香港人的浪漫 - 老區約會地圖》

人物故事是慧惠最愛創作的題材，最初集中於油麻地，是因為被默默耕耘、專注工作的大叔所吸引著。她居住之地就在果欄附近，所以深刻體會到那裡的工作者日夜顛倒的辛勞，卻有點像自己，也是到了晚上才有活力動筆。香港是一個以瞬間萬變為人所認識的地方，可幸的是，世界可變人情不變，縱使近年社會變化急劇，甚至每年接踵而來天災破壞了環境，每天的興建發展亦令眼前的風景不斷變化，但社區內人與人之間的感情依然，亦是慧惠心目中最難能可貴之處，令她不禁要動筆紀錄下來。雖然經她之手畫下來的景物，可能很快、或已經不再存在，但至少感情曾經觸動過人心。

圖片來源：《香港人的浪漫 - 老區約會地圖》

圖片來源：《香港人的浪漫 - 老區約會地圖》

在7月慧惠即將於雍廷序畫廊舉行《香港・約會地圖》展覽，同時間也是其《香港人的浪漫 - 老區約會地圖》新書的發布。自從7年前推出首本畫集之後，七年間無論是心態還是環境皆有偌大的不同，她仍然繼續應對這段時間塑造她生活的各種社會、個人和職業變化，通過一系列精彩的插圖作品，邀請大家一同探索香港的魅力，因為無論是長期居民還是當下的探險者都會被這些充滿活力的社區之中，種種文化元素所驚艷。這份觸覺不僅是表層的體驗，更是源於反覆的接觸與多角度洞察這個城市而淬鍊出來的。

慧惠 X 旺角上海街618號（圖片來源：www.waiwaior.com）

社會急速變遷，繁華的背後消失了時代的痕跡，或者有一天這些舊區小店、人物與故事終會被遺忘，在這股無力感之下每每有人將之紀錄下來都是一份留給大家的禮物，眼睛、耳朵、腳步與畫筆構成這些風景，慧惠需要夠快才能捕捉到不同角落的改變。在落筆之前，她必須親身就地視察、做資料搜集，與街坊溝通，繼而沉澱出對於眼下社區的感覺，用水性顏料表現出當下的美麗或者失落。創作需要投入大量的時間，本來畢業之後慧惠擔任平面設計師，自2016年裸辭之後，在新蒲崗「銀の文房具」舉辦關於小店的個人畫展，其後發現，全職創作其實也可以維持生活，同時令她更熟悉了解更多自己的居住地，活得更加精彩。

在舉行首次個展的同年，慧惠參加了日本MI-LAB舉辦的藝術家進駐計劃，學習木刻水印及繪手紙，於翌年參與香港電台電視部《采風》拍攝，探索中國黑龍江民間藝術「魚皮畫」，繼而推出《給油麻地的情書》。直到2020年，她為618上海街創作的壁畫被選為World Illustration Awards 2020的入圍作品，是為一份創作上的肯定。自2022年之後她創立慧惠工房，開始全力投入插畫、 鐵閘畫、壁畫、教學及剪影工作，合作單位無數，至今繼續追逐屬於她的夢。

《香港・約會地圖》

展覽日期：2024年7月6日至 8月3日



地址: 中環雲咸街67號 立健商業大廈7樓（免費入場）

