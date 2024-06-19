球衣配襯西裝、紗裙、皮鞋零違和　Blokecore展覽汲取穿搭靈感

【歐國盃／Blokecore／球衣/ 波衫】相信球迷正為全城狂熱的2024歐洲國家盃而日夜顛倒，這股足球熱浪不但在球場內爆發，更漫延至球場外不同領域，令Blokecore造型再度推向潮流高峰。近日本地時裝名所I.T以復古球衣為題材，策劃「THE RISE OF BLOKECORE」別注展覽，演繹糅合球衣美學與時尚元素的造型特輯，令大眾加多了解Blokecore的可塑性。



緊貼潮流發展的話，應很了解何謂Blokecore文化，環觀眾多媒交媒體上的穿搭分享，大多Blokecore造型均利用復古球衣搭配洗水牛仔褲與adidas球鞋，再講究一點便會襯上不同頸鏈或腰包等飾品來提升復古感，但與時裝單品連繫不算多，本地時裝店I.T透過一系列經典波衫作為主軸，配襯各大時裝品牌，配襯出既有層次度，亦散發着高級時尚感的Blokecore造型。

在THE RISE OF BLOKECORE造型特輯中，可看到時尚Blokecore造型無分性別，男裝以直間90年代意甲勁旅祖雲達斯搭配珍吊飾的西裝外套與蕾絲西褲，黑白為主的同色調造型上表達出波衫也可以與正裝關係密切；此外，All Black造型也能夠注入球衣中，上身利用亮麗皮褸搭配層百褶長裙，內裡穿上些路迪綠色條紋球衣，讓全黑造型多添細節。

「THE RISE OF BLOKECORE」造型特輯（I.T）

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女裝的可塑性更加廣闊，透過90年代Umbro出品的鮮黃巴西球衣配搭牛仔與迷彩設計和不同吊飾，提高對比色調，原來Y2K與Blokecore也毫無違和感。至於2000年英超球隊阿仙奴經典棗紅金字長袖球衣來營造出歐洲風也是極為匹配的選擇，卡奇色長裙與Loafer皮鞋，並戴上格紋Cap帽，英倫風Blokecore表露無遺。

I.T「THE RISE OF BLOKECORE」造型特輯（I.T）

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為了讓大家不只限在螢幕上參考各造型示範，I.T在歐國盃期間（6月13日至7月14日）於銅鑼灣希慎店舉行期間限定展覽，讓大家能從中汲取更多Blokecore穿搭靈感。

在歐國盃期間（6月13日至7月14日）於銅鑼灣I.T旗艦店中舉辦期間限定展覽（I.T）