六月展覽｜版畫攝影設計展、香港平面設計之父大展、明代人物名畫

【六月展覽】端午節長周末剛過，相信大家安排不少。那麼踏入六月中半，還有什麼展覽值得留意？這次我們整理了三個重磅展覽，分別有涵蓋Keith Haring、Steven Klein等大師作品的限量版畫、攝影及設計拍賣預展、「香港平面設計之父」石漢瑞精選作品展覽，更有展出國家一級文物的故宮博物院藏明代人物畫展，有興趣讀者不妨趁機觀賞名家作品。



名稱：富藝斯限量版畫、攝影及設計拍賣預展

地點：香港九龍西九文化區柯士甸道西8號，西九文化區管理局大樓G/F

日期：即日至6月14日



博物館以外，能一次過看到大師級攝影、版畫以及設計作品的展覽不多，拍賣會預展便是其中一個好選擇。這次富藝斯限量版畫、攝影及設計拍賣預展一口氣展出不同類別大師作品，版畫方面有美國普普藝術家Keith Haring描繪經典圖案之《狗》、Andy Warhol鑽石粉塵作品《鞋》，同時有奈良美智浮世繪木刻版畫《走下去》。

攝影作品則呈現著名攝影師Steven Klein18件寶麗來作品《ULTIMATE STEVEN KLEIN》，這些寶麗來照片拍攝於1999至2015年間，鏡頭下人物包含安祖蓮娜祖莉、 畢彼特、大衛寶兒、Justin Bieber、麥當娜等時尚、音樂和電影界巨星，而俄羅斯攝影師Tim Parchikov暗示現代信息爆炸的作品《燃燒新聞》，同樣讓人印象深刻。

設計部分就帶來一系列二十及廿一世紀設計大師作品，包括英國鬼才設計師托馬斯·赫斯維克（Thomas Heatherwick）鋁材製作沙發、日本雕塑家勅使河原蒼風屏風作品，及荷蘭漂移工作室（Studio Drift）以蒲公英做成的吊燈等。拍賣將於14日下午舉行，同時也在網上進行，部分作品起拍價甚至低至一萬以下，若是無法親身看預展，不妨上網看看有沒有心頭好。

名稱：石漢瑞：化圖為語

地點：M+

日期：6月15日至11月10日



就算沒有聽過石漢瑞之名，也必然看過他為滙豐銀行設計的紅白六角形標誌以及渣打銀行鈔票等香港設計代表作。石漢瑞1934年在奧地利出生，自1961年起遷至香港生活及工作，被稱為「香港平面設計之父」。他師承美國著名設計師保羅．蘭德，又開創獨特圖像傳意方式，巧妙地將不同文化元素並置，從而設計出趣味盎然且耐人尋味作品。

其個人展覽「石漢瑞：化圖為語」分為兩部分，第一部分介紹石漢瑞成長歲月及早年在港經歷，展覽第二部分則展出石漢瑞精選作品，從海運大廈、康樂大廈（現怡和大廈）等重要地標，以至各種宣傳推廣香港的活動、消費品、銀行、酒店和私人會所，展示其設計如何反映香港發展，並體現市民日常生活變化。

《故事新說──故宮博物院藏明代人物畫名品》展覽現場（香港故宮文化博物館）

名稱：故事新說──故宮博物院藏明代人物畫名品（第三期）

地點：香港故宮文化博物館

日期：即日至9月1日



自去年底，故宮博物院共借出了81幅明代人物畫來港展出，其中不乏國家一級文物，展品分四期展出，這次來到第三期，將在6月起約三個月時間內展出 21件珍品。本期重點展品包括戴進描繪黃帝如崆峒山問道之《洞天問道圖》、杜堇圖繪蘇軾在竹上揮毫題詩場景的《題竹圖》以及細緻描繪四百多位使者途朝貢場景之仇英《職貢圖》，後兩畫為國家一級文物。

同期展出珍品還有陳洪綬《觀畫圖》與崔子忠《藏雲圖》。兩人大膽革新，發展出誇張變形的人物畫新風，時人將他們並稱為「南陳北崔」。讀者可把握難得機會，一次飽覽幾位明代名家傑作。