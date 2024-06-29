七一好去處｜維園慶回歸今揭幕　7.1多區有升旗式　無人機現荃灣

七一的三日長假期今日（29日），由今日至71，全港各區有多項慶回歸27周年的活動，七一當日升旗儀式外，多區均有文藝匯演及嘉年華，包括以嬉水為主題的「親子水樂慶回歸嘉年華」，正好讓一家大細參與。



此外，多間博物館的展覽當日也會免費開放，時至晚上7時30分，七一回歸仍有節目，包括葵青劇院演奏廳將舉行金曲夜，荃灣大會堂也有文藝薈萃賀回歸，在荃灣海濱長廊近海安路，更有無人機匯演賀回歸。由香港各界慶典委員會主辦的「萬千氣象看中華」維園慶回歸活動，今日至7月2日舉行，為各項活動掀序幕。一文看清七一活動。



七一將至，香港回歸27年。（資料圖片/林靄怡攝）

維園慶回歸

「維園慶回歸」今日至7月2日一連四日於銅鑼灣維多利亞公園舉行，現場除了有六大主題的展覽之外，還會有大型特色裝置給大家打卡作紀念。由香港各界慶典委員會主辦的「萬千氣象看中華」維園慶回歸活動，以各種有趣的方式將中華優秀傳統文化呈獻給大家。今次展覽包括六大主題，包括「錦繡河山」、「文旅天地」、「創科興港」、「冰涼一夏」、「健康灣區」及「殊香世界」，令大家一飽眼福，當中更有展區將創新科技融入歷史文物，將為觀眾帶來了全新的體驗。

▼2023年7月1日 灣仔金紫荊廣場升旗儀式▼



七一升旗儀式

七一早上多區均有升旗儀式，除了會展外的金紫荊廣場有升旗儀式暨慶祝酒會、天水圍銀座廣場、大埔藝術中心、沙田圓洲角社區會堂、香港教育工作者聯會黃楚標中學均會舉行的升旗禮。

各區升旗儀式

時間／地點

早上7:30／上水回歸紀念園

早上7:40／順利邨利康樓小舞臺

早上7:45／天水圍銀座廣場

早上8:00／金紫荊廣場、屯門文娛廣場、長發體育館

早上9:00／香港教育工作者聯會黃楚標中學

早上10:00／東區文化廣場、紅磡社區會堂

早上10:30／大埔藝術中心

早上11:00／沙田圓洲角社區會堂



▼ 2023年6月30日 七一前夕 ▼



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多區有文娛表演

除了升旗禮，多區也有表演，包括華貴社區會堂在中午12時會舉行同鄉文化綜合嘉年華，深水埗體育館、坑口體育館分別下午1時、及下午2時半有文藝匯演，後者有歌星獻唱、龍獅表演、鼓樂、 合唱團、歌唱、舞蹈等。

親子水樂慶回歸

一家大細想七一出遊，當日都有不少活動可以選擇，其中康文署會在青衣東北公園舉辦以嬉水為主題的「親子水樂慶回歸嘉年華」，場內會有水槍迷宮、水上滾筒及充氣水池等設施，供市民一家大細在炎炎夏日，參與嬉水遊戲消暑解熱，歡度七一。當日免費開放的場地，還有康文署的公眾游泳池。

嘉年華

多區也設有嘉年華，包括黃大仙廣場會有約30個售賣特色甜品攤位，並設有遊戲及現場表演 節目。除黃大仙，天水圍銀座廣場及天水圍公園、長亨邨、葵涌石籬二邨、葵盛社區會堂對出空地等地方均有嘉年華。

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想欣賞體育項目的市民，則可以早上9時到沙咀道遊樂場欣賞回歸杯青少年足球邀請賽。在下午2時，蕙荃體育館有2024龍騰獅躍麒麟武術青少年匯演上演，市民到場可欣賞一系列中國傳統武術。

香港太空館、科學館常設展覽等免費開放

如市民想留在室內進行較靜態的活動，也可以考慮以下免費開放的場地及展覽，包括香港太空館、科學館常設展覽、香港藝術館專題展覽、西九文化區視覺文化博物館M+標準票展覽、故宮文化博物館所有專題展覽。有意體驗自然生態的，則可到當日免費開放的香港濕地公園。

西九文化區視覺文化博物館M+標準票展覽、故宮文化博物館所有專題展覽今年7月1日均免費開放。（資料圖片/羅國輝攝）

▼2023年7月1日 西九文化區排隊情況▼



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荃灣海濱長廊無人機匯演

時至晚上7時30分，七一回歸日仍有節目，葵青劇院演奏廳將舉行「回歸廿七載 葵青創輝煌」 金曲夜，由多位著名歌手及藝人現場獻唱多首為人熟悉的金曲，以歌聲與民同賀回歸。荃灣同一時間在區內的大會堂也有文藝薈萃賀回歸，至晚上8時半，在荃灣海濱長廊近海安路將有無人機匯演賀回歸。