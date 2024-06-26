尋親｜美國教授重遊保良局家舍　申身份證便利日後續尋亡母資料

出生後被母親遺棄的美國加州大學教授陳偉傑約10年前開始尋親，卻只收到母親早已不在人世消息，6月中與妻女一行四人來港，到和合石靈灰安置所首次和母親陳靜儀「見面」。他昨日（25日）攜同妻女到銅鑼灣保良局故地重遊，在保良局的安排下，首次看到有關他身世的更多資料。



陳偉傑在接受《香港01》專訪時表示，對於能夠重訪兒時居住的家舍，以及看到更加多有關自己身世的資料後，感到十分欣慰。目前他對亡母的所知不多，希望找到她離世前的丈夫及會否有同母異父的手足，故正申辦香港身份證，以便未來回港繼續尋找更多母親的資料。



陳偉傑（右）攜同妻女在6月25日到兒時在港居住的保良局故地重遊。（歐嘉樂攝）

雖然我對留在香港時的記憶很模糊，但我仍很珍惜那些照片。 陳偉傑

陳偉傑仍可依稀地回憶起在保良局住宿的時光。不過幼童組家舍與他當年不同，已由地下移至一樓，鐵架床亦換成木質床。（歐嘉樂攝）

重遊保良局幼童組家舍 展示收藏兒時相片

現年42歲的陳偉傑在1982年4月8日於明愛醫院出世，不足一個月便被母親因個人理由棄養，把他送到保良局；在4歲時獲美國夫婦收養，便一直在美國生活，長大學習。他現在美國加州大學美熹德分校（University of California, Merced）任教，他的研究正是有關領養，即將出版的著作，訪問了千名被領養者。

陳偉傑如數家珍地向記者展示他收藏的兒時相片，當中亦有不少在保良局家舍的回憶。（歐嘉樂攝）

在保良局的安排下，陳偉傑昨重遊幼童組家舍，參觀了與他印象中並不太一樣的家舍。在重遊期間，他拿出手機打開幾張兒時在家舍的照片，泛黃的照片中，年幼的陳偉傑站在家舍的鐵架床堆中。

現在幼童組家舍已由地下移至一樓，當年的鐵架床亦換成色彩繽紛的木質床，但陳偉傑仍可依稀地回憶起在保良局住宿的時光。

言談之間，陳偉傑如數家珍地向記者展示他收藏的兒時相片，當中亦有不少在保良局家舍的回憶，「雖然我對留在香港時的記憶很模糊，但我仍很珍惜那些照片。」

陳偉傑亦到兒時的遊樂場參觀，雖然遊樂場已經翻新，但對他來說，是曾經在香港生活過的證明。

取回多份文件感欣慰：我認為自己是幸運的

除了參觀兒時在港居住的地方外，保良局亦安排陳偉傑取回自己的文件，例如保良局兒童住宿服務的證明書、在4歲被美國夫婦收養後前往美國的機票、兒時證件照等。陳偉傑對記者説：「很少被領養者在尋親時可以獲得如此多的資料，我認為自己是幸運的。」

望了解生母更多 來港尋母3次卻收噩耗

陳偉傑在今年初找協助尋親的機構Look4mama創辦人Winnie Davis幫忙，成功找到生母陳靜儀。本以為可與生母再次重聚，卻迎來一個壞消息。原來生母早在1995年過身，骨灰放在和合石靈灰安置所，陳偉傑只得面對這個悲痛事實，在本月中與妻女由美國返港拜祭亡母。

陳偉傑表示，一直都希望可以親自與生母見面，和她聊天，今次是他第3次來港尋母，但此行卻由尋找生母變成拜祭亡母。「我想知道更多有關她（生母）的資料，現在我會努力尋找她的丈夫，希望可以知道她的一切」。

他續指，並不責怪生母遺棄他，「明白她困難的處境，當初的確對被遺棄有點難過，但在得知她後來再婚，有人照顧，而且已離世，便釋懷了。」

陳偉傑說不責怪生母遺棄他，「明白她困難的處境。」（歐嘉樂攝）

正申請香港身份證 冀數月後再來港 繼續找亡母丈夫

陳偉傑透露，雖母親已去世，但他仍想繼續了解「素未謀面」母親的事情，所以他正申請香港身的證，並希望在數月後可以再次回港，追尋母親的故事。

他此刻手上有母親陳靜儀死亡證上，其夫姓名Wong Yat Chu及他當時報住長沙灣青山道366號7樓，但已拆卸重建為私樓喜韻，尋親陳靜儀路再次斷絕。他希望找母親生前的丈夫及親戚，也想起母親會否有其他子女。

陳偉傑希望有人可提供資料，如有消息可致請回熱線或WhatsApp：9332 0424，或電郵：Look4mama@gmail.com。