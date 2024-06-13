拐賣14童拐子佬判死刑　累尋親家長輕生離婚　拒不認罪遭當庭掌摑

據内媒報道， 四川南充市中級法院近日對王浩文等人拐賣兒童案進行一審宣判，主犯王浩文數罪併罰，被判處死刑。且王浩文到案後拒不認罪，尋親家長忍無可忍，在法庭上給了王浩文一耳光。目前，王浩文不服一審判決，已提出上訴。



屢犯不改十餘年拐賣14兒童 有被拐兒童母親喝農藥輕生

據内媒報道，人販子王浩文今年66歲，高中文化，無固定職業。

人販王浩文。（影片截圖）

人販王浩文。（影片截圖）

在案證據顯示，王浩文自2001年起便開始拐騙兒童，2006年曾因拐騙兒童罪被判處有期徒刑。刑滿釋放後王浩文繼續犯罪，2015年再因犯拐賣兒童罪被判刑15年，在服刑中被重新提起公訴。

王浩文多以糖果等食物引誘兒童，還和情人、妻子一起作案，拐賣一個兒童一般可獲利數萬元人民幣。期間，有被拐兒童的母親喝農藥輕生，還有被拐兒童的父母離婚。

2024年5月，四川南充市中級法院一審宣判，王浩文「以出賣為目的，偷盜嬰幼兒」，前罪和漏罪共計拐賣兒童14人。且王浩文到案後拒不認罪，毫無悔罪表現，主觀惡性極大，依法從重從嚴懲處，被判處死刑。

目前，王浩文不服一審判決，已提出上訴。

人販王浩文。（網絡圖片）

尋親家長當庭扇人販耳光 索賠1元做交代

據内媒《瀟湘晨報》報道，6月12日，尋親家長雷公稱，一審法庭上王浩文對其販賣雷公兒子川川的證據一直予以否認，「當時我在法庭上實在忍無可忍，啪地一下上去了，給了他一耳光。」雷公表示知道這是打擾法庭秩序的不當舉動，但「實在是出於尋親家長的情緒。」

2023年，雷公夫妻倆懸賞25萬尋子。（網絡圖片）

雷公於12日從法官處獲悉，三名被告已提起上訴，雷公對此並不意外，且表示將向王浩文提起民事訴訟，索賠1元，並要求其公開賠禮道歉：「他沒有財產可以執行了。索賠是對我們尋親家長的一個情感交代。」