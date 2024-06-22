尋親｜香港棄嬰今成美國大學教授　尋生母卻收噩耗　冀找亡母丈夫

在美國一間大學任教授的陳偉傑6月中與妻兒一行四人到和合石靈灰安置所，首次拜祭母親陳靜儀，也是他長大以來首與母親「見面」。他出生後不久，母親因個人理由棄養他，把他送到保良局，4歲時獲美國夫婦收養。



2015年他與一班被收養去外國的孤兒回港，即展開尋親之路，可是後來收到噩耗，母親已在1995年去。他說沒有責怪母親遺棄他，此刻希望能找到母親丈夫Wong Yat Chu，唯一線索是他在妻子的死亡證上所寫地址為長沙灣青山道366號7樓，但已拆卸重建為私樓喜韻。



陳偉傑6月中與妻子及一對女兒一同到和合石靈灰安置所拜祭母親陳靜儀，之前先到紙紮舖買衣包。(Look4mama提供圖片)

陳偉傑1982年4月8日在明愛醫院出世，母親叫陳靜儀。他在保良局生活至1986年，當時大約4歲，被送往美國夫婦收養，養父母給他美好家庭成長，供書教學，他在美國大學博士畢業，現已在美國一間大學任教授。

這些年來陳偉傑沒有責怪母親遺棄他，他說了解母親當年忍痛放棄親生骨肉，一定是痛苦決定。他仍然很想念親生父母，2015年於在網上認識到其他數百名被收養去外國的香港孤兒，結伴與33位參加回港共聚。

陳偉傑1982年4月出世，1986年約4歲時被送往美國收養家庭。（Look4mama提供圖片）

陳偉傑2015年當年到港即刻展開尋親之路。幸好他有美國養父母留給他所有生母資料，包括姓名及年齡，所以他在港即查有沒有母親死亡紀錄，但當年他只知道可以查最近5年資料，即2010至2015年，未有查到任何紀錄，所以一直沒有消息，仍然尋不到生母。

他在今年初找協助尋親的機構Look4mama創辦人Winnie Davis幫忙，成功找到陳靜儀，但卻是一個壞消息，她早在1995年過身，骨灰放在和合石靈灰安置所，只得面對這個悲痛事實，在6月中與妻女由美國返港去拜祭亡母。

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陳偉傑仍然得知母親的資料，此刻手上有陳靜儀死亡證上，其夫姓名Wong Yat Chu及他當時報住長沙灣青山道366號7樓，但已拆卸重建為私樓喜韻，尋親路再次斷絕。他希望找母親生前的丈夫及親戚，也想起母親會否有其他子女。

陳偉傑希望有人可提供資料，如有消息可致請回熱線或WhatsApp：9332 0424，或電郵：Look4mama@gmail.com