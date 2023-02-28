口罩令取消｜口罩廠將低度生產　崔定邦形容體驗奇妙：變咗個廠佬

疫情肆虐三年，政府今早（28日）宣布明日（3月1日）取消口罩令。旅遊促進會總幹事兼口罩公司營運總監崔定邦向《香港01》表示，沒想到疫情最終長達三年，感嘆過去數年經歷：「由行政人員變咗廠佬，開頭都一頭霧水，乜都唔識，所以係一個好奇妙、好有趣嘅體驗。」



崔定邦又在電台節目表示，當初成立口罩廠，只為讓旅遊業從業員可在疫情期間賴以維生，故一直希望疫情結束，可早日功成身退，讓員工重返旅業崗位。他透露，受內地口罩令鬆綁影響，農曆新年後銷量已減三分一，故決定保留低限度口罩生產，以及少量分店出售防疫用品。



▼2月27日 口罩令下的市況▼



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由行政人員變「廠佬」 崔定邦：開頭一頭霧水

口罩令終取消，崔定邦直言沒想到疫情最終長達三年，感嘆過去數年的經歷：「由行政人員變咗廠佬，開頭大家都一頭霧水，乜都唔識，所以係一個好奇妙、好有趣嘅體驗。」

他回顧過去數年口罩事業感到開心，強調除了幫助旅遊業從業員外，亦期望為社會帶來貢獻。他表示，由疫情初期至今仍每月捐贈口罩至保良局，並兩次合作舉行口罩籌款。「我哋當時諗唔會搞咁長掛？點知呢個疫情一搞，就搞咗三年，唔覺意變咗事業出嚟。」

由行政人員變咗廠佬，開頭乜都唔識，係一個好奇妙、好有趣嘅體驗......當時(疫情初期)諗唔會搞咁長掛？點知呢個疫情一搞，就搞咗三年，唔覺意變咗事業出嚟。 旅遊促進會總幹事兼口罩公司營運總監崔定邦

作為口罩公司營運總監 崔定邦也望可不再從事口罩業務

崔定邦今早較早時間在港台節目表示，在疫情受控下，規定訪港旅客在戶外佩戴口罩並不理想，因此他對於早日解除限制，取消口罩令，恢復至2019年的狀況，認為是一件好事。至於作為口罩公司的營運總監，他同樣希望可結束廠房，不再從事口罩業務。

疫情初期成立口罩廠助旅遊業從業員

崔解釋在2020年疫情爆發初期，由於旅遊業大受打擊，故成立口罩廠讓從業員賴以維生，因此他一直期望可早日功成身退，讓所有工廠員工重返業界。「我哋開頭估計，仲以為半年一年，就可以恢復返旅遊業，點知一做口罩做咗三年。」

旅遊促進會總幹事、口罩公司營運總監崔定邦。（資料圖片）

估計港人仍會在交通工具上戴口罩

雖然口罩令取消，但崔定邦認為本港口罩廠並不會結業，例如部份電台聽眾便表示會繼續戴口罩；而他在亞洲區旅行時，亦觀察到部份當地居民仍戴口罩。他相信港人的自律性高，認為港人在公共交通工具上，仍會自覺佩戴口罩，以保障健康。

▼口罩令取消前香港市況▼



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受內地防疫措施影響 農曆新年後銷量錄1/3跌幅

不過崔承認口罩的需求量在2021年已下跌，雖然其後趨向穩定，惟今年1月起，因內地及海外的防疫安排逐漸鬆綁，內地隨後亦放寬口罩令，故農曆新年至今，旗下10多間分店的銷量已錄得1/3的跌幅。

崔坦言，已開始思考口罩廠的去留問題，並估計未來需求量繼續下跌，「要睇跌到咩低位」。他在昨日已查看分店的租約屆滿期，發現部份在年底才約滿，故最終作出決定，雖然旅遊業人手需求增加，但仍保留低限度口罩生產，以及少量分店出售防疫用品。