口罩令取消｜有口罩廠減七成人手　營業額料跌億元仍堅持香港製造

港府今早（28日）宣布明日（3月1日）起取消長達逾900日的口罩令，本地口罩廠「Savewo救世」今年一月到達發展高峰期後，近日已裁減約七成人手，減少四成口罩生產機，並縮小廠房規模，預料營業額將暴跌九成至每年數千萬元。負責人明言，繼續堅持香港製造為不理性的決定，但為了實現「世界第一口罩」初衷，現時目標先謀求生存，並轉型研發機械人。



香港口罩及防疫設備總會認為，行業面臨衰退已是無可避免，估計經過汰弱留強的競爭後，今年底只剩下10間工廠生存，共約有30條生產線：「慢慢隨住時間過去，全民都唔會佩戴口罩。」



▼2023年1月27日 「Savewo救世」廠房情況▼



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「Savewo救世」在2020年初成立，發展至今年初規模達至高峰，廠房面積佔13萬平方呎，員工數量逾300人，逾30條生產線日產約20萬片口罩，投資總額共8,000萬元，去年營業額更達3.6億元。行政總裁丁圳在今年1月接受《香港01》專訪時曾笑說︰「帶你見證我哋口罩廠最輝煌嘅時候。」

去一周出貨量已下跌五成 減四成口罩生產機

隨著疫情回穩及口罩令撤銷，廠長黃越洋今透露，過去一周的出貨量已下跌五成，預料營業額將暴跌九成至數千萬元。因此近日抱持謹慎樂觀的態度，裁減約七成人手、四成口罩生產機，並縮小廠房的規模。但他指，由於口罩產量下降，成本亦隨之增加，並無減價的計劃：「為咗維持返一流嘅廠房，呢個係冇辦法嘅選擇。」

行政總裁丁圳：口罩需求陷入衰退無可避免

丁圳亦認為，口罩需求沒可能無止境增長，陷入衰退為無可避免。他透露，由於削減口罩生產線，去年底投入代工的「米仔」機械人生產線，為減少損失將轉移至騰空的廠房。

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廠長黃越洋︰我哋都唔希望市民戴一世口罩

對於政府今早突然宣布撤銷口罩令，丁圳並不感到意外，認同時機合適，是時候還市民一個自由。廠長黃越洋亦支持政府的決定：「我哋都唔希望市民戴一世口罩。」不過他表示，由於戴口罩多年抵抗力已減弱，目前正值流感高峰期，故明日外出時會繼續佩戴口罩。

雖然供貨量已開始下跌，但黃越洋表示，由於已累積一定數量的支持者，反而近日獲多間口罩分銷商查詢是否繼續經營。他並透露本港大部份口罩廠已決定放棄營運，部份則決定合併業務，但他認為追求高質素才是生存之道，因此口號將改為「要戴就戴最好」。

「Savewo救世」行政總裁丁圳（左）、口罩廠長黃越洋（右）。（資料圖片／鄭子峰攝）

未來再推兩款改良口罩適合女士佩戴

為迎接後疫情時代，丁圳透露將推出兩款口罩，分別為臉型適合女性佩戴的對折型口罩，兼具美觀及方便性；以及改良銷量最佳的「ULTRA」款式，增加活性炭過濾層增，以提升防臭味及油煙的防護力，適合在夏天或特殊用途時佩戴。

黃越洋亦指，明白繼續營運口罩廠，堅持香港製造，為不理性的決定，現時目標只為謀求生存，並繼續研發新產品，目標每個項目在半年內可推出市場。他期望未來可堅持初衷，在香港從事製造業，並協助科研機構將成果商品化，至於所賺的利潤則補貼口罩生產：「我哋想做全世界最好嘅口罩。」

藥房口罩銷量近日減七成 售價破底價

連鎖藥房Wecare唯家創辦人魏戎鈞則表示，自口罩令即將撤銷的消息傳出後，顧客不再囤積口罩，銷量亦下降七成。他表示，疫情前內地製的口罩平均每個售一元，惟香港製造涉運輸及薪金等高昂的成本，目前一個約兩元已接近破底價。

魏亦指，早已為今日做好準備，除了減少入貨量，並成功轉型售賣保健產品，口罩的生意額由過去的三成，減至現時的一成，其餘九成則由保健產品及日常家品瓜分。不過他相信短期內市民仍會繼續佩戴口罩，直至夏天酷熱才恢復至疫情前的情況。

▼2月27日 口罩令下的市況▼



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口罩總會料今年底只剩10間廠房︰必然性會衰退

香港口罩及防疫設備總會主席胡翠婷表示，今年初本港只剩下20多間工廠，約80條生產線。根據總會在一月初的調查，10多間工廠計劃保持共約50條生產線，供應予本地醫院，內地及海外的訂單。但隨著口罩品牌因應需求及現有租約縮小規模，「呢個行業係必然性會衰退。」

雖然結業的口罩商以低於成本價出售存貨，但仍屹立不倒的品牌，由於訂單穩定及產品多元化，應不會特意降價。但她相信結業潮將會持續，「慢慢隨住時間過去，全民都唔會佩戴口罩。」她估計經過汰弱留強的競爭後，今年底只剩下10間工廠生存，共約有30條生產線。

籲政府支持本地口罩業 續維持自給自足

根據總會的統計數字，2020年最高峰期間，香港約有200間口罩廠，其後進入汰弱留強的階段。總會期望政府繼續支持本地口罩業，例如招標條件加入香港製造，為政府及醫院提供口罩和防疫用品，或提供津貼或資助計劃，讓香港未來面對突如其來的疫情，仍能維持自給自足。