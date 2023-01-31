口罩令｜本地廠九成結業　Savewo救世料撤銷後或裁員減產

新冠病毒疫情肆虐三年，隨着復常，僅餘的口罩料數月內也會撤銷。疫情初期如雨後春筍設立的口罩廠，又何去何從？根據香港口罩及防疫設備總會統計，本地口罩廠由2020年高峰期的約200間，減至目前約20間，相比前年再減30間。



「Savewo救世」為其中一仍然生存至今的口罩品牌廠，其創辦人透露去年已踏足機械人產業，做好被淘汰準備，估計口罩令撤銷後，或裁員及減產最少一半口罩。「最後因為口罩令又好，任何原因都好，令到我哋公司scale down（降低規模），甚至最極端情況倒閉，其實我哋都覺得OK。」



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「Savewo救世」在去年接受訪問時，豪言目標成為世界第一的口罩。（張浩維攝）

隔離令撤銷前規模達至頂峰 日產20萬片口罩

「Savewo救世」自2020年初成立至今，廠房規模達13萬平方呎，員工數量逾300人，逾30條生產線日產約20萬片口罩，投資總額已達8,000萬元，去年營業額達3.6億元。行政總裁丁圳已預料未來口罩廠將進一步萎縮，甚至倒閉。他在訪問當日笑說︰「帶你見證我哋口罩廠最輝煌嘅時候。」

救世在疫情兩周年之際接受《香港01》專訪時，丁圳豪言目標成為世界第一的口罩。廠長黃越洋透露，其醫用口罩獲本地牙科診所選用，去年10月首次出埠到歐洲參加醫療展覽，憑著高質量獲得海外訂單。但他擔心開發海外市場時間過短，難以吸納口罩令撤銷後的產能。

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籲政府納口罩為戰略物資 扶持港產口罩業

惟新冠疫情將結束，黃越洋悲觀地指出，過去世界曾流行西班牙流感、H1N1流感等，認為政府應效法外國，將口罩定為戰略物資，否則將來新病毒捲土重來時，便要再「臨渴掘井」投放數以億計資源重建產業。

不過僅憑本地市場未必可養活口罩廠，丁圳批評港府採購部門並不以香港製造為優先，以美國規格為標準，生存空間大為縮減。以其口罩為例，即使取得內地、韓國及歐盟的最高標準認證，因缺乏美國的認證，變相不能加入爭取港府的訂單。「強都冇得生存喇，汰弱汰強！完全進入淘汰既階段。」

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估計口罩令撤銷後減產一半 捨棄卡通款式

黃越洋估計，今年或減少一半產量至每日約10萬片，卡通款式將首當其衝被捨棄；若收支仍未能達至平衡，會考慮搬至較小的廠房，甚至遷移至內地或東南亞。丁圳亦指，屆時將無可避免視乎情況裁員，預料優先保留技術員工，至於多部價值約30萬元的舊款口罩生產機，亦只能丟棄。

雖然他們深諳搬廠後絕對可賺錢，但強調毋忘初衷，堅持香港研發、設計及製造一條龍，「（可以）未必再喺香港生產，只不過我哋喺度鬥氣。」

已做好被淘汰的準備︰倒閉我哋都覺得OK

丁圳在去年的訪問曾承諾「不會賺夠就割禾青」。他回望過去曾推出照顧不同年齡層及特殊需要的口罩，自言已完成最初救世的初心。「我哋今次唔單止唔割禾青，仲種多咗稻草。」

黃越洋展望未來仍感到美好，重申不奢望賺大錢，只求平手打和。他稱已做好被淘汰的準備。「最後因為口罩令又好，任何原因都好，令到我哋公司scaled down，甚至最極端情況倒閉，其實我哋都覺得OK。」

投資一千萬踏足機械人產業為未來鋪路

為了延續品牌發展，不甘願放棄，多元化發展則成為唯一出路。除了口罩外，去年救世亦推出空氣淨化機、充電式次氯酸製造機等產品。丁圳透露，該批產品的銷量正不斷攀升，由於外國不流行採用即棄式消毒用品，後者的海外訂單為本港的四倍以上。

此外，救世亦投資約1,000萬元，踏足機械人產業，採用最新的3D打印技術，為本港初創企業改良及代工Rice系列機械人，該機械人已獲K11商場及外國企業採用。他期望在累積經驗後，可在今年內研發首款自家品牌的機械人，目標製作可執行高危工作，如檢測電纜、為船隻去除蠔殼等任務的機械人。

香港口罩品牌「HK-M」在1月16日在Facebook專頁公布結業。（Facebook圖片）

口罩協會︰20間工廠計劃未來三至五年續營運

其實過去三年已不斷有本港口罩品牌結業，例如口罩品牌「HK-M」便在1月16日，在其有約11萬個讚好數的Facebook專頁公布，「我地要正式同大家講拜拜喇」，但內文並無說明結業原因。

香港口罩及防疫設備總會表示，根據最新的統計數字，2020年最高峰期間，香港約有200間口罩廠，其後2021年起口罩供應漸趨穩定，口罩業進入汰弱留強的階段，剩下約50間工廠。目前餘下逾20間工廠均有穩定的客源，計劃在未來三至五年繼續營運。

協會又指，本地廠商為趕上國際水平，當時已開始研發國際級高品質口罩，經過三年的發展，港產口罩已享譽國際，至今已有五個註冊檢測中心為全球口罩進行驗證。協會期望政府繼續扶持口罩業，讓香港未來面對突如其來的疫情，仍能維持自給自足。