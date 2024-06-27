閉路電視旺角｜讚天眼屢建功　鄧炳強：目標未來擬每年安裝2000部

警方4月展開「罪案黑點安裝閉路電視計劃」，率先在旺角安裝15組鏡頭作技術測試，保安局局長鄧炳強在報章訪問形容計劃有成效，至少6宗罪案透過閉路電視提供重要線索。鄧炳強指，香港閉路電視比例對照全球其他城市並不高，透露當局會在本本年度於全港安裝約2000部閉路電視，優先考慮在高危或多罪案地區安裝，又稱計劃未來日子推進，以每年安裝2000部為目標，並會不斷檢視計劃成效。



旺角區今年4月陸續安裝閉路電視，區內至少有7處位置，安裝15部「天眼」，鄧炳強今日（27日）在《星島日報》訪問指，旺角展開的「罪案黑點安裝閉路電視計劃」已見成效，最少就6宗罪案提供重要線索。他又表示，香港閉路電視比例對照全球各大都市並不高，並舉例新加坡已安裝超過9萬部閉路電視，英國更有超過700萬部。

警方在旺角區至少7處，安裝共有15部閉路電視。（香港01製圖）

鄧炳強：優先考慮在高危或多罪案地區安裝

鄧炳強透露當局會在本本年度於全港安裝約2000部閉路電視，優先考慮在高危或多罪案地區安裝，又稱計劃未來日子推進，以每年安裝2000部為目標，並指當局會仔細評估現時的科技發展及工程進度，分階段實施有關計劃。

加強保護關鍵基礎設施電腦系統 不影響市民網絡自由

對於政府計劃立法，加強保護關鍵基礎設施電腦系統，違規機構最高罰款500萬元，鄧炳強指，建議條例並不針對個人，只規管大型機構，不會涉及個人私隱，強調不影響市民使用電腦及網絡的自由。

保安局局長鄧炳強6月27日在報章訪問形容「罪案黑點安裝閉路電視計劃」見成效。（資料圖片/黃浩謙攝）

攝錄範圍有零售店、電器店、過路處等

旺角的計劃，其中3組鏡頭安裝於水務署舊址對出馬路，即洗衣街近旺角道安全島的燈柱上，附近有找換店、錶飾珠寶店、零售店、地盤等。另外12組鏡頭，每兩組安裝在6處，分別於先達廣場外，亞皆老街及通菜街交界車行道，攝錄車行道為主、附近有住宅大廈；山東街及通菜街交界行人路，附近有零售店、住宅大廈、賓館。

另有旺角馬會投注站外，即花園街近煙廠街行人路，附近有不少食肆；荷里活商業中心外，西洋菜南街及豉油街交界行人路，一帶有百老匯電器店、服裝店等；朗豪坊砵蘭街及山東街交界行人路交界，和上海街及豉油街交界行，附近有食肆、便利店、購物中心等。

上海街及豉油街交界行人路

洗衣街近旺角道安全島燈柱上

亞皆老街及通菜街交界車行道

花園街近煙廠街行人路

山東街及通菜街交界行人路

西洋菜南街及豉油街交界行人路

砵蘭街及山東街交界行人路